Lionel Messi volvió a detener el tiempo. Con tres goles ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán del equipo nacional alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia del certamen.
El delantero de 39 años convirtió a los 16 minutos del primer tiempo, a los 15 del complemento y cerró la noche con un zurdazo letal desde la medialuna que superó al arquero Luca Zidane y selló la goleada argentina por 3-0. Su primer hat-trick mundialista en 20 años de historia con la Selección.
UN CAMINO DE DOS DÉCADAS HACIA EL RÉCORD
El registro de Messi en Mundiales se construyó partido a partido, torneo a torneo. En Alemania 2006 convirtió su primer gol mundialista. En Sudáfrica 2010 se fue en blanco. En Brasil 2014 anotó cuatro. En Rusia 2018, uno. Y en Qatar 2022 llegó a su pico máximo con siete goles memorables, incluidos los de la final ante Francia.
Con el hat-trick ante Argelia, sumó tres más y llegó a los 16, la misma marca que Klose acumuló a lo largo de cuatro Mundiales con Alemania. Se espera, que en este mundial el rosariono supere este número.
El hat-trick de Messi ante Argelia no es solo un número. Es la confirmación de que, a los 39 años, el mejor jugador de la historia sigue siendo el hombre que define los partidos cuando más importa. Argentina arranca el Mundial 2026 con paso firme y con su capitán en modo histórico.