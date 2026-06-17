Lionel Messi volvió a detener el tiempo. Con tres goles ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán del equipo nacional alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia del certamen.

El delantero de 39 años convirtió a los 16 minutos del primer tiempo, a los 15 del complemento y cerró la noche con un zurdazo letal desde la medialuna que superó al arquero Luca Zidane y selló la goleada argentina por 3-0. Su primer hat-trick mundialista en 20 años de historia con la Selección.

Lionel Messi anota su tercer gol para Argentina en el partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Reed Hoffmann) Por: AP Photo/Reed Hoffmann

UN CAMINO DE DOS DÉCADAS HACIA EL RÉCORD

El registro de Messi en Mundiales se construyó partido a partido, torneo a torneo. En Alemania 2006 convirtió su primer gol mundialista. En Sudáfrica 2010 se fue en blanco. En Brasil 2014 anotó cuatro. En Rusia 2018, uno. Y en Qatar 2022 llegó a su pico máximo con siete goles memorables, incluidos los de la final ante Francia.

Con el hat-trick ante Argelia, sumó tres más y llegó a los 16, la misma marca que Klose acumuló a lo largo de cuatro Mundiales con Alemania. Se espera, que en este mundial el rosariono supere este número.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi in action IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley Por: IMAGN IMAGES via Reuters

El hat-trick de Messi ante Argelia no es solo un número. Es la confirmación de que, a los 39 años, el mejor jugador de la historia sigue siendo el hombre que define los partidos cuando más importa. Argentina arranca el Mundial 2026 con paso firme y con su capitán en modo histórico.