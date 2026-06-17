El llanto de Lionel Messi tras su primer gol con la Selección Argentina ante Argelia sorprendió a todos, y lejos de tratarse del duelo porque quizá sea la última vez que juegue un MUNDIAL™, este miércoles Eduardo Feinmann reveló que las lágrimas fueron por su papá, Jorge.
“El padre no está bien de salud”, contó el conductor de la primera mañana de Mitre AM 790.
Entonces precisó: “Hace varios meses, desde el año pasado que Jorge tiene un problema bastante grave de salud”.
“Esta semana justamente hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más el estado de salud”, continuó.
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Al final, Eduardo Feinmann concluyó: “Messi está sufriendo esa cuestión interna”.
Qué había dicho Lionel Messi
Indagado por sus lágrimas, una vez finalizado el partido Lionel Messi se sinceró: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados".
“Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, sentenció emocionado.