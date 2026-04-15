Los cruces entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez contiúan y ahora la abogada imputada por racismo en Brasil compartió un video en el que le dedicó un tremendo mensaje a la pareja del periodista: “Su mujer es de Santiago del Estero y sé cositas”, afirmó la joven en su descargo.

La frase fue lanzada en el contexto de un video que posteó en Tik Tok acusando al periodista de estar “obsesionado” con ella tras tildarla de “abogada racista”, a lo cual replicó: “Yo lo llamo a él el periodista homofóbico y clasista”.

Mirá lo que la abogada dijo en Puro Show sobre la mamá de Esmeralda Feinmann.

Qué dijo Agostina Páez sobre la mujer de Feinmann

“No amenazo. En Santiago del Estero nos conocemos todos en la capital. Al haber mucha gente enojada con él me llegan comentarios...”, se justificó de entrada en Puro Show.

Luego, la abogada agregó: “La pobre mujer no tiene nada que ver”.

“No voy a contar porque no tiene nada que ver, ella no es la que me ataca... Me guardo para mí lo que sé. ¿Por qué voy a contar algo que no quiero contar?”, siguió Agostina.

Al final, Agostina Páez volvió a pisar el ascelerador para embestir a Eduardo Feinmann y a la madre de Esmeralda, la hija del periodista: “Quería que él sepa que sé cositas. Es la primera y última vez que le contesto a él”.