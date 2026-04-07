Eduardo Feinmann no se guardó nada y lanzó duras críticas contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada e investigada por racismo en Brasil, luego de que ella reapareciera en distintos medios tras regresar al país.

En diálogo con el programa Puro Show, el periodista cuestionó el “reír televisivo deplorable” que, según él, rodeó la cobertura de su caso y la forma en que fue recibida por la prensa local: “Me parece un reír televisivo deplorable, ¿no? ¿Y alguien acusado de racismo en el exterior que haya sido recibido de esta manera en la República Argentina?“.

“Falta solamente que la llamen del Bailando o de la casa de Gran Hermano. Falta eso nada más”, disparó Feinmann, visiblemente molesto por el tratamiento mediático. El periodista fue más allá y cuestionó los motivos de Páez para exponerse en los medios: “Yo creo que lo hace para victimizarse”.

Eduardo Feinmann habló en Puro Show de la aparición de Agostina Páez en el streaming de Olga (Foto: captura de eltrece).

“Para mostrarse ante el país como una pobre víctima que ha sufrido el escarnio brasilero. Y yo lo que creo es que simplemente es una racista, que no representa a los argentinos”. Feinmann también criticó la cobertura periodística y la actitud de los medios: “Fue recibida en el aeropuerto por todas las cámaras de televisión, ahora le hacen notas como si fuera una pobrecita”.

Agostina Páez en el streaming de Olga (Foto: captura de eltrece).

“Con una delincuente no se puede ser condescendiente. Tendrías que no haber sido racista, un delito gravísimo ”, insistió Eduardo en el ida y vuelta con el programa de eltrece.

“YO LA HUBIERA ENTREVISTADO DE OTRA MANERA, DURÍSIMO”: LA PALABRA DE EDUARDO FEINMANN SOBRE AGOSTINA PÁEZ

Sobre la decisión de Nati J., una de las conductoras de Olga, de entrevistar a Páez porque “era la nota del día”, Feinmann opinó: “Me parece muy bien. Ahora, lo que yo digo es hacerle un banner especial de presentación, como si fuera una gran figura que el medio va a entrevistar, que la entreviste no hay ningún tipo de problema. Para mí fueron un poquito condescendientes, por lo que yo pude ver".

Agostina Paéz en Olga (Foto: captura de streaming).

“Yo la hubiera entrevistado de otra manera, sin ser condescendiente, durísimo, con alguien que nos ha hecho quedar horrible, no solamente en Brasil, en el mundo entero”, LANZÓ y cuando le preguntaron si la entrevistaría, Feinmann dijo picantísimo: “Con todo gusto, si quiere venir acá sí. Pero se va a tener que bancar una entrevista dura. Como se debe entrevistar a cualquier delincuente. Pero no va a venir".

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