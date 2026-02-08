Un momento incómodo se vivió este viernes en la pantalla de A24. El debut de Sergio Lapegüe como nueva figura del canal no pasó desapercibido: su primer cruce al aire con Eduardo Feinmann generó repercusión inmediata y se volvió tendencia en las redes sociales.

Todo ocurrió durante la presentación oficial de Lapegüe. Mientras Feinmann conducía su programa, Lapegüe irrumpió en el estudio con mate y facturas en mano, en un gesto distendido que buscó romper el hielo. Sin embargo, la reacción de Feinmann sorprendió a todos.

Sergio Lapegüe y Eduardo Feinmann (Foto: captura A24)

Con gesto serio, Feinmann lanzó: “Acá no… esto no es América, esto es A24”. Y fue más allá: “Esta es una señal seria, acá no se toma mate al aire, esto es una grasada”, disparó, generando sorpresa tanto en el estudio como entre los televidentes.

“ESTO NO ES AMÉRICA, ESTO ES A24“: EL CRUCE DE EDUARDO FEINMANN Y SERGIO LAPEGÜE QUE ENCENDIÓ LAS REDES

El intercambio, cargado de tensión y frases filosas, rápidamente se viralizó en redes sociales. Muchos usuarios debatieron si se trataba de una pelea real o de una puesta en escena dado el énfasis de Feinmann en cada frase que le lanzaba al recién llegado. “Así vestido no vas a conducir en el prime time”, llegó a decir.

Con el correr de los minutos, quedó claro que todo formaba parte de un acting entre ambos periodistas. La escena buscó marcar el contraste de estilos y provocar impacto en redes, aprovechando la llegada de Lapegüe al canal.

El cierre del cruce fue con Lapegüe retirándose del estudio, no sin antes dejar en claro el tono irónico de la situación. El episodio dejó en evidencia la estrategia de A24 para captar la atención del público y generar conversación en las redes.

