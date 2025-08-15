En las últimas horas, Eduardo Feinmann se sumó a las críticas contra Julieta Poggio, luego de que se viralizara su controvertida propuesta para combatir la pobreza y el hambre en el mundo.

La ex Gran Hermano estuvo como invitada en Mi Cielo, el ciclo de Mariano Iúdica para Infobae, donde expresó que le llama la atención la riqueza del Vaticano frente a la desigualdad social: “Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres. Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial”.

LA REACCIÓN DE EDUARDO FEINMANN

Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, con mensajes que iban desde el apoyo total hasta duras críticas.

Eduardo Feinmann fulminó a Julieta Poggio por su propuesta sobre el Vaticano. Crédito: X

Sin embargo, uno de los comentarios más resonantes fue el de Eduardo Feinmann, quien citó el video viral y lanzó una frase lapidaria: “Qué dice esta mononeuronal…”.