La historia de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por un caso de injuria racial, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras una audiencia preliminar, la Justicia brasileña le permitió regresar a la Argentina, aunque la causa sigue abierta y deberá cumplir con varias condiciones.

Según trascendió, Páez tendrá que realizar tareas comunitarias en Santiago del Estero y, además, afrontar una indemnización económica de alto impacto para las personas que la denunciaron.

Aunque todavía no hay una cifra oficial confirmada por la Justicia, la periodista Ana Ortiz informó que el monto que circula es de 40.000 dólares por cada una de las tres víctimas.

La fiscalía había pedido 15 años de prisión para la abogada, ya que se trató de tres hechos distintos ocurridos en una misma noche. El primer episodio fue el que se viralizó en redes sociales y fue denunciado por un empleado del bar Barzin.

Luego, otras dos personas se sumaron a la denuncia, asegurando que también recibieron insultos racistas en ese mismo lugar y durante la misma jornada.

El mensaje de Agostina Páez en Instagram desde Brasil, donde quedó detenida tras sus gestos racistas. Foto: IG

Un caso que sigue generando repercusión

El caso de Agostina Páez no solo generó conmoción por la gravedad de las acusaciones, sino también por el impacto económico de la posible indemnización, que se suma a los gastos en defensa y a los más de dos meses que la abogada pasó detenida en Río de Janeiro.

Mientras se espera la confirmación judicial de las cifras, la abogada ya está habilitada para regresar al país, pero deberá cumplir con todas las condiciones impuestas por la Justicia brasileña.