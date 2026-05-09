Taína Gravier cerró una etapa muy importante de su vida. A sus 18 años, la joven finalizó sus estudios secundarios y celebró su egreso en el prestigioso Northlands School acompañada por toda su familia.

Durante la ceremonia, se la vio sobre el escenario con su carpeta de graduación en mano, mientras sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, siguieron cada instante con emoción y orgullo.

EL EMOTIVO MENSAJE DE ALEJANDRO GRAVIER PARA TAÍNA

La celebración también tuvo su espacio en las redes sociales. Fue Alejandro Gravier quien compartió distintas imágenes del acto y le dedicó unas sentidas palabras a su hija menor.

“Felicitaciones Taína. Sos una crack. Muy orgulloso de vos”, escribió el empresario junto a las fotos del evento.

Taína terminó el colegio y lo celebró junto a Valeria Mazza y Alejandro Gravier: “Muy orgullosos”. CREDITO: Instagram

En una de las imágenes más comentadas se lo puede ver dándole un beso en la mejilla a la joven, que sonríe mientras sostiene su diploma, en una postal que reflejó el fuerte vínculo familiar.

EL ORGULLO DE LA FAMILIA MAZZA-GRAVIER POR EL FIN DE UNA ETAPA

Además de destacar el logro académico de su hija, Alejandro Gravier también hizo referencia al recorrido educativo de toda la familia dentro de la institución.

“Festejamos el final de una etapa, lindísima por cierto”, expresó en el mismo posteo.

Taína terminó el colegio y lo celebró junto a Valeria Mazza y Alejandro Gravier: “Muy orgullosos”. CREDITO: Instagram

Luego agregó: “Agradecemos al Northlands School su excelencia académica y el haber compartido durante estos 23 años la educación de nuestros cuatro hijos”.

Con esas palabras, dejó en claro la importancia que tuvo el colegio en la formación de toda la familia Mazza-Gravier.