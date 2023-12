Muy unida a su familia, Taína Gravier, la hija de 15 años de Alejandro Gravier y Valeria Mazza, asistió junto a sus padres y su hermano Benicio a la entrega de los Martín Fierro de la Moda, evento que condujo su madre.

Si bien Valeria optó por seis cambios de look durante la celebración, su hija eligió uno “total black” que la puso en el centro de la escena. ¿El motivo? Mezcló tanto estilos como materialidades para destacarse con un outfit signado por transparencias y brillos.

La joven se puso un vestido sin mangas hippie chic de color negro, traslúcido, que dejaba al descubierto su corpiño y se caracterizaba por detalles tanto en tul como por sus brillitos en el centro de la prenda. Además, sumó un cinturón muy rockero de la marca Kosiuko para darle un toque “rockstar” al look y collares cortos en contraste con otros largos, también de color negro.

Para la alfombra roja, sumó un blazer oversized plateado con detalles de color negro que se sacó durante la celebración para sentirse más cómoda. ¡Trendy!

PANCHO DOTTO ARREMETIÓ CONTRA VALERIA MAZZA Y ALEJANDRO GRAVIER

“Ella dice que no entiende cómo fui a su casamiento y al nacimiento de su primer hijo, sin embargo puedo contar que me llamó llorando pidiendo por favor que vaya a su casamiento”, reclamó.

“Yo no iba a ir porque teníamos algunas cuentas que arreglar. Ella me dijo ‘después del casamiento que Alejandro va a arreglar todas las cuentas’. Sigo esperando. Caducó todo, no estoy esperando judicial. Lo podría haber hecho en su momento, pero evidentemente nuestro distanciamiento fue por plata”, lanzó.

“Lo digo a cámara. Ella no hubiera llegado a donde llegó si no hubiera sido por mí”, concluyó, durísimo.