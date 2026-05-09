Flor Torrente, la hija de Araceli González, eligió construir su propio camino lejos de las cámaras y del teatro. La artista logró consolidar una marca sustentable que hoy se convirtió en uno de sus proyectos más exitosos.

CÓMO NACIÓ HELICIA, LA MARCA SUSTENTABLE DE FLOR TORRENTE

Todo comenzó en 2013, cuando Flor Torrente decidió emprender junto a su amiga y socia Agus Bruzon un negocio enfocado en carteras y accesorios veganos. Así nació Helicia, una firma que desde el primer momento apostó por productos libres de materiales de origen animal y con una fuerte identidad ligada al diseño sustentable.

Lo que empezó como una pequeña iniciativa fue creciendo con el paso de los años hasta transformarse en una marca reconocida dentro del mercado argentino. Con diseños modernos, urbanos y funcionales, Helicia logró captar rápidamente la atención de un público interesado en la moda consciente y las propuestas alternativas.

EL NEGOCIO DE FLOR TORRENTE QUE CRECIÓ LEJOS DE LA TELEVISIÓN

A medida que el emprendimiento avanzaba, la marca fue ampliando sus colecciones. Mochilas, sobres, carteras, accesorios y hasta joyería comenzaron a formar parte del catálogo, siempre manteniendo la esencia minimalista y sustentable que caracterizó al proyecto desde sus inicios.

Araceli González y Flor Torrente Por: MOVILPRESS

Además del fuerte crecimiento digital, Helicia también abrió un local en Palermo, un espacio que permitió acercar la propuesta al público de manera más directa y consolidar aún más la identidad de la marca.

EL DESAFÍO QUE ENFRENTÓ FLOR TORRENTE DURANTE LA PANDEMIA

La pandemia de 2020 representó uno de los mayores desafíos para Flor Torrente y su socia, aunque también terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada. Durante ese período incorporaron la producción de barbijos reutilizables y lanzaron una línea de ropa cómoda con joggings, buzos y prendas urbanas que tuvieron gran aceptación.

Flor Torrente. Crédito: Instagram

Según contaron en distintas oportunidades, aquella diversificación les permitió incluso vender más que en los primeros años del emprendimiento. Escuchar al público y adaptarse a las nuevas necesidades fue una de las claves para sostener el crecimiento.

LA MARCA DE FLOR TORRENTE QUE SIGUE MARCANDO TENDENCIA

Entre 2021 y 2023, Helicia continuó expandiéndose con nuevas colecciones y propuestas que reforzaron su perfil de moda vegana y sustentable. Hoy, la marca mantiene una fuerte presencia en redes sociales y en ventas online, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos encabezados por una figura del espectáculo argentino.