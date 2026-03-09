El sábado por la noche, Araceli González se sentó en la platea del Teatro Astros y no pudo contener la emoción: su hija, Flor Torrente, fue la gran protagonista de la comedia “Mi amiga y yo”, junto a Sebastián Presta.

La sala estuvo repleta y el público acompañó con risas y aplausos cada momento del espectáculo.

Araceli se sumó a la fiesta: se rió a carcajadas y terminó la función de pie, ovacionando el trabajo del elenco y, en especial, el de Flor, que atraviesa una etapa de crecimiento en su carrera teatral.

La obra, dirigida por Diego Reinhold, mezcla humor, música y situaciones cotidianas sobre los vínculos afectivos. Al final, la ovación fue unánime y el clima de alegría se trasladó a los camarines.

Foto: prensa Mi amiga y yo

El reencuentro en camarines y el anuncio del regreso a Paseo La Plaza

Después de la función, Araceli bajó a camarines para abrazar a su hija y felicitar a todo el equipo. Hubo fotos, risas y festejos junto a Sebastián Presta, Sabrina Lara y Rodrigo Raffetto, que completan el elenco.

Foto: prensa Mi amiga y yo Por: Apple Photos Clean Up

La noche tuvo un broche especial: se anunció que “Mi amiga y yo” volverá al Paseo La Plaza, el teatro donde la comedia tuvo su estreno original.

Los actores protagonizan Mi amiga y yo en el Teatro Astros y hablaron

El re-estreno será el domingo 22 a las 21:15 en la Sala Pablo Neruda, y habrá funciones todos los domingos, consolidando el éxito de la obra en la cartelera porteña.