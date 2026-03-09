El sábado por la noche, Araceli González se sentó en la platea del Teatro Astros y no pudo contener la emoción: su hija, Flor Torrente, fue la gran protagonista de la comedia “Mi amiga y yo”, junto a Sebastián Presta.
La sala estuvo repleta y el público acompañó con risas y aplausos cada momento del espectáculo.
Araceli se sumó a la fiesta: se rió a carcajadas y terminó la función de pie, ovacionando el trabajo del elenco y, en especial, el de Flor, que atraviesa una etapa de crecimiento en su carrera teatral.
Leé también
La obra, dirigida por Diego Reinhold, mezcla humor, música y situaciones cotidianas sobre los vínculos afectivos. Al final, la ovación fue unánime y el clima de alegría se trasladó a los camarines.
El reencuentro en camarines y el anuncio del regreso a Paseo La Plaza
Después de la función, Araceli bajó a camarines para abrazar a su hija y felicitar a todo el equipo. Hubo fotos, risas y festejos junto a Sebastián Presta, Sabrina Lara y Rodrigo Raffetto, que completan el elenco.
La noche tuvo un broche especial: se anunció que “Mi amiga y yo” volverá al Paseo La Plaza, el teatro donde la comedia tuvo su estreno original.
El re-estreno será el domingo 22 a las 21:15 en la Sala Pablo Neruda, y habrá funciones todos los domingos, consolidando el éxito de la obra en la cartelera porteña.