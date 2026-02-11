La comedia Mi amiga y yo volvió al teatro con una segunda temporada renovada y una dupla que sorprendió al público: Sebastián Presta y Flor Torrente. En diálogo exclusivo con Ciudad, los protagonistas hablaron sobre la incorporación de la actriz al elenco, la química en escena, la amistad entre hombre y mujer, la tensión sexual y hasta deslizaron una posible primicia musical.

La obra, que ya superó los 100 mil espectadores, se presenta en el Teatro Astros bajo la dirección de Diego Reinhold y combina stand up, música y emoción.

Foto: prensa Mi amiga y yo

Cómo llegó Flor Torrente a la obra: “No la había pensado”

Sebastián Presta, autor y protagonista, reveló que la llegada de Flor Torrente no fue algo que tuviera previsto desde el inicio.

“No había pensado en Flor. Pensé en muchas actrices, pero no en ella”, confesó. Fue un productor quien le sugirió su nombre. “Me dijeron ‘Flor Torrente’. Yo pensé que era muy chica. Y me dijeron: ‘No, ya tiene 37, la edad del personaje’. Ahí dije: perfecto”.

Pero no era solo una cuestión de edad. El rol exigía múltiples habilidades: actuar, cantar, tocar instrumentos y bailar. “Dije: tiene que cantar. Y canta. Tiene que tocar la guitarra. Y toca. ¿Puede tocar teclado? Se animó también. Se paró el casting y dijimos: es Florencia”, recordó.

De hecho, ni siquiera llegaron a leer el texto completo en ese primer encuentro. “Vino, nos conocimos, pegamos buena onda y arrancamos”.

Foto: prensa Mi amiga y yo

Flor sumó además una impronta física y musical que elevó la puesta. “Tiene muchos cambios, actúa, canta, toca la guitarra, baila, hace piruetas”, destacó Presta.

Amistad entre hombre y mujer: ¿existe sin tensión sexual?

Uno de los ejes centrales de Mi amiga y yo es la amistad atravesada por sentimientos ocultos. Consultados sobre si creen que puede existir una amistad sin tensión sexual, ambos coincidieron en que depende de cada vínculo.

“Hay de todo. Tengo amigas de las que nunca me enamoré y otras de las que sí”, admitió Presta. “A veces hay tensión y uno se calla la boca para no perder ni la amistad ni esa tensión”.

También habló del miedo a cruzar la línea: “Puede que se convierta en tu pareja por años o que se rompa todo. ¿Estás dispuesto a eso?”, se preguntó Flor.

Sebastián Presta y Flor Torrente. Foto: captura de video de Ciudad

Para la actriz, no es una cuestión generacional sino emocional: “Depende del cariño y la emocionalidad entre esas dos personas”. Presta sumó su opinión, haciendo foco en que hoy las relaciones parecen vivirse con mayor libertad: “Si nos queremos besar, nos besamos y después vemos qué pasa”.

Ambos confesaron haber atravesado situaciones similares en su vida personal. En algunos casos, la amistad sobrevivió; en otros, no.

Por qué Mi amiga y yo conecta tanto con el público

La identificación es, según los protagonistas, la clave del fenómeno. “Todos nos sentimos identificados con alguno de los personajes. Cuando el público conecta con lo que ve en escena, sucede una magia especial”, explicaron.

Presta agregó que el humor también cumple un rol fundamental: “Se divierten mucho. Transcurre en un bar de stand up y en la casa de Valeria, y siempre pasa algo distinto”.

Sebastián Presta (Foto: Movilpress)

La dirección de Diego Reinhold aporta dinamismo con cambios de luces, música y vestuario que potencian la experiencia.

Uno de los momentos destacados es cuando suena “September”, canción que Flor definió como “mi canción preferida de la vida”. “Ella baila muy bien, me sorprendió”, admitió Presta entre risas.

¿Habrá disco nuevo? La primicia de Flor Torrente

En medio de la charla surgió una posible novedad musical. Consultada sobre si lanzará nueva música, Flor respondió: “Puede ser este año”. Y agregó: “Ojalá sea este año”.

Una frase que dejó abierta la puerta a un posible proyecto discográfico.

Flor Torrente y su novio Santiago Slapak en la gala de Clarín (Foto: Movilpress).

Sebastián Presta y su lado más personal: cuánto de Santiago es él

Como coautor de la obra junto a Claudia Morales, Presta reconoció que el personaje tiene mucho de su propia experiencia.

“Esto del amor, la amistad, el sentirse rechazado muchas veces… tiene mucho de mí”, confesó.

Santiago, su personaje, atraviesa una separación después de diez años y no se anima a expresar lo que siente. “Eso de no animarse a hablar, de quedarse callado para no perder al otro, es muy real”, explicó.

Tinder, rechazo y humor

En el tramo más distendido de la entrevista, hablaron sobre aplicaciones de citas. Presta contó que alguna vez intentó usar Tinder, pero la experiencia no fue la mejor.

“No me eligió nadie. No tuve match”, dijo entre risas. “No sé si no creían que era yo o qué pasó”.

La anécdota cerró con humor, el mismo tono que atraviesa Mi amiga y yo, una comedia que se ríe de las inseguridades, los amores no correspondidos y las segundas oportunidades.