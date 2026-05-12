Hay situaciones que parecen sacadas de una película, pero que en Córdoba ocurren de verdad. Una joven acababa de recibirse de abogada y celebraba junto a familiares y amigos con la clásica caravana de bocinazos, espuma y música cuando ocurrió algo completamente inesperado: La Mona Jiménez apareció en plena calle, frenó su auto y se bajó para felicitarla personalmente.

El episodio ocurrió el viernes por la mañana en la esquina de Sagrada Familia y Mariano Larra, mientras la flamante profesional festejaba el cierre de años de estudio rodeada de sus seres queridos. Lo que parecía una celebración típica terminó convirtiéndose en una escena inolvidable gracias a la aparición del máximo referente del cuarteto cordobés.

EL MOMENTO EN QUE LA MONA JIMÉNEZ SE BAJÓ DEL AUTO

Según quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, el cantante vio la caravana mientras circulaba por la zona y decidió detenerse. Lejos de ignorar la situación, se acercó directamente a la joven para saludarla y felicitarla por haberse recibido.

La reacción fue inmediata. Entre gritos, abrazos y caras de sorpresa, tanto la nueva abogada como sus familiares no podían creer lo que estaba pasando. El ídolo popular compartió unas palabras con ella y convirtió un festejo universitario en una anécdota imposible de olvidar.

crédito: X

Las imágenes muestran la emoción total del grupo al descubrir quién acababa de sumarse a la celebración. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la humildad y cercanía del cantante.

UNA POSTAL BIEN CORDOBESA CON LA MONA JIMÉNEZ

La escena resumió a la perfección parte de la identidad cultural de Córdoba: una recibida universitaria celebrada en caravana, el cuarteto como banda sonora y la aparición espontánea de uno de los artistas más queridos de la provincia.

No es la primera vez que La Mona Jiménez protagoniza este tipo de gestos. A lo largo de décadas construyó una relación muy cercana con la gente y suele mostrarse accesible en situaciones cotidianas, algo que reforzó su figura como ídolo popular.