Carlos “La Mona” Jiménez (75) abrió su corazón como nunca y en una entrevista con Pampita relató cómo fueron los duros años de su niñez junto a sus padres y sus hermanos, y cómo esa situación dio un vuelco inesperado pero feliz.
El legendario cantante cordobés relató cómo fue su infancia marcada por la pobreza y las dificultades. “Para mí, todo el mundo tenía pozo ciego. No existía el inodoro y todo eso. Había que caminar 30 pasos de donde dormíamos para llegar a ese pozo”, recordó La Mona en la entrevista de Infobae, visiblemente emocionado.
“Los inviernos eran crudos, 4 grados bajo cero hacía, y había que ir caminando. Te morías de frío. Mi papá incluso nos decía ‘Nunca vayan de noche ni tampoco solos porque si se caen en ese pozo van a desaparecer’”, agregó, describiendo el calvario que significaba ir al baño en su niñez.
LA DRAMÁTICA INFANCIA DE LA MONA JIMÉNEZ QUE EMOCIONÓ A PAMPITA HASTA LAS LÁGRIMAS
“¿Y para bañarse?”, quiso saber Pampita, “¡Un fuentón y jabón Guereño! Y nos enjabonábamos, pero el problema era salir, porque había como 4 grados bajo cero en esa época”, agregó La Mona, que contó el alivio que sintió al descubrir lo que era una ducha.
El cantante contó que su papá, tras 25 años de trabajo en EPEC (la empresa de electricidad de Córdoba), recibió una vivienda como reconocimiento. “Ah… no sabés lo que fue. La alegría… el cambio”, expresó el músico.
“Fue lo más hermoso que vi en mi vida”, reconoció. “Me dijo esta es la cocina, y ahora vamos a la parte más interesante () y abrió la puerta y me dijo ‘Acá vas a hacer tus necesidades. Nunca más un pozo ciego’. (…) Y abro el pico de la ducha y me metí con ropa y todo. ¡Ah, qué felicidad, Dios! Estuve como 20 minutos disfrutando el agua que me caía por el cuerpo, y yo no sabía que existían esas cosas”, cerró el cantante.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.