La presencia de La Mona Jiménez y Luck Ra en Almorzando con Juana Viale se transformó en uno de esos momentos que quedan para siempre en la memoria de la televisión argentina.

A sus 74 años, el ídolo cordobés volvió a demostrar por qué es una leyenda viva del cuarteto: desplegó su humor, compartió anécdotas de toda una vida y regaló un show en vivo que dejó a todos los invitados y al público sin palabras.

Juana Viale y Luck Ra (Fotos: capturas eltrece)

Desde el arranque, La Mona contagió su alegría con un comentario que desató carcajadas en la mesa: “Esto es una selva. Está el Mono, la Mona, la señora de Tarzán”, bromeó, mientras que Luck Ra no se quedó atrás y remató: “Y yo soy el burro de Shrek”. El clima de complicidad y diversión se instaló desde el primer minuto.

LA MONA JIMÉNEZ Y LUCK RA LA ROMPIERON EN EL PROGRAMA DE JUANA VIALE

Frente a la mirada atenta del Mono de Kapanga, Luck Ra y el Oficial Gordillo, La Mona repasó sus inicios en la música. Contó que de chico bailaba malambo y folklore porque su tío practicaba esos ritmos, y recordó su sueño de ser Tarzán. El apodo que empezó como una burla, “la mona chita”, terminó convirtiéndose en su sello para siempre.

El Mandamás también habló de su libro —del que le regaló un ejemplar a Juana Viale— y sorprendió con la historia de cómo conoció a su pareja, en un momento muy difícil de su vida, mientras se recuperaba de un coma de cinco meses.

La Mona Jiménez y Juana Viale (Fotos: capturas eltrece)

Como no podía ser de otra manera, La Mona fue el encargado de cerrar el programa con un show que puso a todos de pie. Sonaron sus clásicos Beso a beso, El Marginal y Me mata, este último junto al Mono de Kapanga. El gran final llegó con “Quien se ha tomado todo el vino”, cantado a dúo con Luck Ra en un cruce generacional que emocionó a toda la mesa.

