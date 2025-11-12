Luck Ra habría mostrado su descontento tras la reciente presentación de Dua Lipa en el estadio de River Plate, donde la artista británica sorprendió al público argentino interpretando una versión de “Tu Misterioso Alguien”, el clásico de Miranda!.

El malestar del cantante cordobés se habría originado porque él mismo lanzó una versión de ese tema hace apenas dos meses, la cual rápidamente se volvió uno de los hits más comentados del año en las plataformas digitales.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde aseguró haber recibido datos de fuentes cercanas al músico: “A mí lo que me contaron es que al cantante cordobés mucho no le gustó esto. Incluso me dijeron que se sintió incómodo, como que todos ahora se van a quedar con la versión de Dua Lipa”.

Luck Ra.

LUCK RA, ENOJADO CON DUA LIPA

Etchegoyen añadió que, según su entorno, el intérprete de “La Morocha” habría reaccionado con cierto fastidio al enterarse de la coincidencia musical: “Cuando se enteró, habría dicho algo así como ‘¿quién me manda a mí a hacer justo la canción que hizo esta mujer?, qué garrón’”.

El enojo de Luck Ra con Dua Lipa por su versión de “Tu misterioso alguien”, de Miranda!| Créditos: Instagram @dualipa

El comentario no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios defendieron a Luck Ra señalando que su versión popularizó nuevamente el tema entre las nuevas generaciones, mientras otros celebraron la interpretación de Dua Lipa como un homenaje al pop argentino.