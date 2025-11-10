El Superclásico entre Boca y River tuvo una invitada internacional de lujo: Dua Lipa, quien estuvo presente en La Bombonera durante la victoria del conjunto xeneize por 2 a 0 en la fecha 15 del Torneo Clausura.

La artista británica disfrutó el partido desde uno de los palcos y se sacó fotos con Juan Román Riquelme, ídolo y presidente del club.

El club compartió las imágenes en sus redes oficiales junto al mensaje que dejó la cantante tras el triunfo: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, publicó la cuenta de Boca junto a dos fotos de Dua Lipa vistiendo la camiseta número 10 con su nombre.

EL GUIÑO DE FRANCO COLAPINTO

Entre los miles de comentarios que recibió el posteo, uno llamó especialmente la atención: el del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien aprovechó el momento para dejarle un guiño a la artista.

“Era ganar o ganar hoy. Qué motivación que venga a alguna carrera”, escribió el corredor de Alpine, que venía de finalizar 15° en el Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto le dejó un mensaje a Dua Lipa por su visita a la Bombonera y el éxito de Boca: “Que venga”. Crédito: Instagram

El comentario no pasó inadvertido entre los fanáticos, que celebraron el cruce entre dos referentes argentinos en el exterior y una estrella mundial de la música.