El Boca vs. River de este domingo cautivó la atención de la Argentina. De hecho, los famosos hinchas del Xeneize estuvieron en La Bombonera, desde Pampita hasta Zaira Nara.

El Superclásico tuvo espectadores estelares en el mítico estadio ubicado en La Boca. Dua Lipa fue la invitada de honor y posó con la camiseta azul y oro en sus manos, junto a Juan Román Riquelme, luego de dos presentaciones en el Estadio Monumental.

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

Pampita fue a una de las plateas bajas del Alberto J. Armando, vistió una de las casacas alternativas de su equipo y se tomó decenas de fotografías.

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

También dijo presente Zaira Nara, que estuvo en uno de los palcos frente a los bancos de suplentes; acudió con sus hijos.

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

FAMOSOS EN EL SUPERCLÁSICO

Amalia Granata lo vivió de manera particular, dado que Uma es de River y Roque es de Boca.

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

De Dua Lipa a Pampita y Zaira Nara: así vivieron los famosos el Superclásico | Créditos: Instagram

Quienes también estuvieron en La Bombonera fueron Laurita Fernández, Evelyn Botto y Flavio Mendoza.