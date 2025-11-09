Dua Lipa no solo llenó el Monumental con su música en la Argentina: este domingo, la cantante británica se metió de lleno en el corazón del fútbol local y fue protagonista inesperada del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera.

Minutos antes del arranque del partido, las redes sociales estallaron con un video donde se la vio a Dua Lipa entrando al estadio, luciendo la camiseta de la Selección argentina y rodeada por parte de su equipo. La artista, que vino al país para brindar dos shows, decidió aprovechar sus últimos días en Buenos Aires para vivir en carne propia la pasión del fútbol argentino.

Foto: Twitter/X

La presencia de la cantante en el Superclásico ya era noticia, pero la polémica explotó cuando, en la previa, Dua Lipa posó con la camiseta de River. La foto, publicada por la cuenta oficial del club de Núñez, desató una ola de comentarios cruzados entre hinchas de ambos equipos.

Dua Lipa con el regalo de River Plate (Foto: Instagram @riverplate)

DUA LIPA PRESENCIÓN EL SUPERCLÁSICO EN MEDIO DE GUIÑOS A SUS FANS Y MUCHA PASIÓN

“Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”, celebraron desde River, recordando que la artista ya había dado dos recitales en el Monumental. Enseguida, los fanáticos de Boca y River se lanzaron a las redes para pelear por el “fanatismo” de una de las artistas más populares del mundo.

“Dua Lipa es más hincha de River que Labruna y Gallardo juntos”, bromeó un usuario, mientras que otro reclamó: “¡Trátenla mejor! Es una artista global que puede hablar mal de nosotros después”. Los hinchas de Boca tampoco se quedaron atrás y cuestionaron que la invitación del club xeneize llegó después de la movida de River.

Dua Lipa en la Bombonera (Foto: Twitter/ X)

Dua Lipa en la Bombonera (Foto: Twitter/ X)

Dua Lipa en la Bombonera (Foto: Twitter/ X)

Dua Lipa en la Bombonera (Foto: Twitter/ X)

La historia sumó un capítulo más cuando, por la tarde, Dua Lipa apareció en la Bombonera vestida con la nueva camiseta de la Selección argentina. Se ubicó en un palco y siguió el partido con atención, mientras los hinchas y usuarios en redes sociales no paraban de comentar cada uno de sus movimientos.

En el palco que le asignó la dirigencia de Boca Juniors, la cantante recibió también la casaca del Xeneize de manos del presidente de la institución, Juan Román Riquelme. De esta manera, la cantante cerró su paso por Buenos Aires con tres de las casacas más cotizadas del planeta, y dos de ellas de regalo.

Dua Lipa en la Bombonera con Juan Román Riquelme (Foto: Twitter/ X)

