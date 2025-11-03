El penúltimo mes del año llega cargado de ritmo, emoción y nostalgia. Noviembre 2025 se perfila como uno de los meses más intensos del calendario musical argentino, con grandes artistas internacionales que pisarán escenarios locales en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Desde Dua Lipa hasta Andrea Bocelli, pasando por Billy Idol, Melendi, Marco Antonio Solís y el esperado regreso de Oasis, la escena musical promete un cierre de año a puro espectáculo.

A punto de culminar el 2025, y antes de que lleguen los gastos de las fiestas, este mes se presenta como la oportunidad ideal para disfrutar de shows imperdibles.

Billy Idol volverá a Buenos Aires el 15 de noviembre en el Movistar Arena, con su gira “It’s a Nice Day To Tour Again!” y las canciones de su último disco, Dream Into It. Las entradas parten desde $85.000.

Dua Lipa vuelve a la Argentina | Créditos: Instagram @dualipa

El español Melendi celebrará sus “20 Años Tour” con tres fechas: 9 de noviembre en Mendoza (Arena Maipú), 10 de noviembre en Córdoba (Quality Arena) y 16 de noviembre en Buenos Aires (Movistar Arena). Sus entradas van desde $60.000 y ya están disponibles en Ticketek y en la web oficial de cada venue.

El romance y la nostalgia llegarán con Marco Antonio Solís, que se presentará el 20, 21 y 24 de noviembre en el Movistar Arena con su gira “Más Cerca de Ti World Tour 2025”. Los tickets comienzan en $80.000 y la demanda ya es altísima.

Uno de los regresos más esperados del año será el de Oasis, con su tour “Oasis Live ’25”. Después de más de 15 años, los hermanos Gallagher vuelven al país con dos shows agotados en el Estadio River Plate, el 15 y 16 de noviembre, para revivir himnos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger.

Oasis regresará a los escenarios el año que viene con una importante gira mundial (Foto: prensa / Simon Emmett).

Los amantes del pop tendrán su cita con Dua Lipa, que aterrizará en el Monumental con su “Future Nostalgia: The Radical Optimism Tour” los 7 y 8 de noviembre. Las entradas para la segunda fecha todavía se consiguen a partir de $60.000 en AllAccess.

Morrisey, el exlíder de The Smiths, se presentará en una única fecha en el Movistar Arena el mismo sábado que Dua Lipa (8 de noviembre).

El toque lírico lo pondrá Andrea Bocelli, que ofrecerá dos conciertos únicos: el 17 de noviembre en el Teatro Colón y el **18 de noviembre en el Hipódromo de San Isidro, ambos con localidades agotadas.

Completan el line-up internacional RY X, quien debutará en el país con su “Eden Tour” el 5 de noviembre en el Teatro Coliseo y el 9 de noviembre en Mendoza, y Bloc Party, la banda británica que marcará su regreso al escenario argentino el 4 de noviembre en el Teatro Vorterix, con una promo 2x1 para nostálgicos del indie rock de los 2000.