Después de agotar su cuarto Estadio River Plate en menos de 24 horas, Airbag confirma una quinta presentación en el Monumental para el 18 de diciembre de 2025. El anuncio llega tras un año histórico en el que el grupo liderado por los hermanos Sardelli consolidó su dominio en la escena del rock latinoamericano.

Fechas confirmadas – River Plate 2025

31 de mayo | AGOTADO

1 de junio | AGOTADO

5 de octubre | AGOTADO

17 de diciembre | AGOTADO

18 de diciembre | NUEVA FECHA

Las entradas para el nuevo show de Airbag en River Plate estarán disponibles desde el domingo 2 de noviembre a las 12 hs, exclusivamente a través de All Access.

Un año histórico para Airbag

Airbag irrumpió la tarde del viernes anunciando una nueva fecha para su clásico cierre de año

Con más de 225.000 personas en el Estadio Monumental y una gira que arrasó en Latinoamérica y España, Airbag cierra un ciclo inolvidable. La banda argentina se consolida como una de las más convocantes del país, siendo además el grupo nacional con más presentaciones en River Plate en un mismo año.

Fieles a su estilo, Airbag promete dos noches cargadas de rock, energía y emoción para despedir 2025 a lo grande. El 18 de diciembre, el trío volverá a subir al escenario del Monumental de Buenos Aires para coronar un año verdaderamente monumental.