El grupo sueco
, y a fines de los 90′ surgieron ABBA marcó una época en los 70′ los , una banda de jóvenes que hacía covers de los clásicos, y que luego se animó a crear su propia música. A*Teens
Así fue que a más de 20 años de haber dejado los escenarios,
Amit Paul, Dhani Lennevald, Marie Sernholt y Sara Lumholdt se reagruparon y el jueves por la noche la rompieron con un recital en el Gran Rex.
Pese al paso, los artistas mantuvieron el magnetismo que los hizo famosos y
Ciudad estuvo ahí para captar sus sonrisas. Las mejores fotos exclusivas de los A*Teens
Marie Sernholt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Sara Lumholdt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Sara Lumholdt y Marie Sernholt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Dhani Lennevald de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Dhani Lennevald de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Los A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Marie Sernholt y Dhani Lennevald de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Dhani Lennevald y Marie Sernholt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Amit Paul de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress
Marie Sernholt y Amit Paul de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)
Por: Movilpress