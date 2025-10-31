El grupo sueco ABBA marcó una época en los 70′, y a fines de los 90′ surgieron los A*Teens, una banda de jóvenes que hacía covers de los clásicos, y que luego se animó a crear su propia música.

Así fue que a más de 20 años de haber dejado los escenarios, Amit Paul, Dhani Lennevald, Marie Sernholt y Sara Lumholdt se reagruparon y el jueves por la noche la rompieron con un recital en el Gran Rex.

Pese al paso, los artistas mantuvieron el magnetismo que los hizo famosos y Ciudad estuvo ahí para captar sus sonrisas.

Las mejores fotos exclusivas de los A*Teens

Marie Sernholt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Sara Lumholdt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Sara Lumholdt y Marie Sernholt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Dhani Lennevald de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Dhani Lennevald de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Los A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Marie Sernholt y Dhani Lennevald de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Dhani Lennevald y Marie Sernholt de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)

Amit Paul de A*Teens en el Gran Rex. (Foto: Movilpress)