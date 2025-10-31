Lowrdez Fernández volió a los escenarios el último jueves por la noche en el Gran Rex, en la previa de la presentación los A Teens y todo fue ovación.

La cantante de Bandana brilló frente a un teatro lleno que bailó con emoción cada uno de los temas que la artista interpretó.

La artista, que aseguró no haber sufrido violencia por parte de su expareja, Leandro García Gómez (actualmente detenido), a pesar de que la Justicia lo considere un peligro para su integridad física y emocional, se mostró totalmente emocionada y hasta mencionó a Lissa Vera.

Su compañera del grupo pop fue una de las que se puso al hombro su rescate junto al resto de las chicas, familia y la Policía de la Ciudad el pasado 23 de octubre en el departamento de Palermo en el que fue encontrada deshidratada, sin embargo, Lowrdez aseguró en varios medios que hace tiempo no la veía y que tenía una visión errada de su ex.

“La invité a Lissa a cantar, pero se sentía mal, el 23 vamos a estar todas juntas”, dijo tras cantar ¿Cómo Puede Ser?, uno de sus clásicos.

En medio de su recuperación, la intérprete demostró una vez más que lo suyo es la música y agradeció a su padre por acompañarla en su regreso, quien estaba con su actual pareja.

EL VIDEO DEL MOMENTO EN QUE LOWRDEZ FERNÁNDEZ SALUDA A SU PAPÁ Y SU ACTUAL PAREJA

Tras interpretar Maldita Noche de Bandana en el Gran Rex, Lowrdez Fernández agradeció a cada uno de los integrantes en los distintos instrumentos y no faltó el saludo para su padre, quien estaba presente junto a su actual pareja: “Papá, mamá, te amo, un gran aplauso por favor”.

