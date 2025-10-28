A pocos días de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida personal, Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- habló por primera vez con LAM y dejó en claro que su energía está puesta en seguir adelante con su carrera musical.

La cantante fue entrevistada después de probarse varaios vestidos para su próxima presentación en el Gran Rex, y sorprendió con su serenidad: “Estoy muy bien. Me estoy apoyando en amigas, en la gente que me quiere y en ustedes (por la prensa). Muchas gracias. Los amo mucho“, comenzó diciendo.

Luego, al ser consultada por su vínculo con su familia, Lowrdez fue concreta con su respuesta: “Está todo muy bien. Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes. Voy a estar seguramente en LAM, no se preocupen”.

Foto: Captura (América)

“Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar. Salí de una gripe muy fuerte”, siguió, sin querer responder a la pregunta de Santiago Riva Roy sobre si siente una víctima de violencia de género.

“Sentís el acompañamiento de la Justicia y los peritos?”, añadió el cronista. Y la artista cerró, antes de cerrar la puerta del vehículo en el que se retiró: “Sí, todos están a pleno”.

LOWRDEZ REGRESÓ A LOS ENSAYOS TRAS LA DETENCIÓN DE LEANDRO GARCÍA GÓMEZ Y MOSTRÓ UN VIDEO ANTES DE SU SHOW

A pocos días de presentarse en el Gran Rex, Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- reapareció en sus redes sociales con un video desde la sala de ensayo.

La cantante compartió un fragmento en sus historias de Instagram donde se la ve sonriendo, con micrófono en mano, y lista para su próxima función en la que también se presentarán A Teens y Germán “Tripa” Tripel (el exintegrante de Mambrú): “Este jueves, Gran Rex”, escribió sobre la grabación, acompañada de las cuentas @buenosaires.2000 y @corazondemelormutumarcas, dejando ver su entusiasmo por volver a los escenarios.

La publicación llega en medio de los días más difíciles de su vida personal, luego de que detuvieran Leandro García Gómez, su pareja, acusado de retenerla de manera ilegal en su casa.

Lowrdez volvió al ensayo tras la detención de Leandro García Gómez. Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lowrdez)