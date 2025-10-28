A pocos días de presentarse en el Gran Rex, Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- reapareció en sus redes sociales con un video desde la sala de ensayo.

La cantante compartió un fragmento en sus historias de Instagram donde se la ve sonriendo, con micrófono en mano, y lista para su próxima función en la que también se presentarán A Teens y Germán “Tripa” Tripel (el exintegrante de Mambrú): “Este jueves, Gran Rex”, escribió sobre la grabación, acompañada de las cuentas @buenosaires.2000 y @corazondemelormutumarcas, dejando ver su entusiasmo por volver a los escenarios.

La publicación llega en medio de los días más difíciles de su vida personal, luego de que detuvieran Leandro García Gómez, su pareja, acusado de retenerla de manera ilegal en su casa.

Lowrdez volvió al ensayo tras la detención de Leandro García Gómez. Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lowrdez)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lowrdez)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LISSA VERA LANZÓ UNA FUERTE TEORÍA SOBRE LA RELACIÓN DE LOWRDEZ CON SU EX

En medio de la conmoción por la situación judicial del ex de Lourdes “Lowrdez” Fernández, Leandro García Gómez, su compañera de Bandana, Lissa Vera, brindó un testimonio muy fuerte en Puro Show.

La artista habló con crudeza sobre lo que siente frente a la posibilidad de que la cantante vuelva a vincularse con él.

“Sabemos que ella va a volver con él. Lo que tenemos miedo es que esta vez el cuento sea otro. Eso es lo que nos da miedo”, expresó, Lissa, visiblemente angustiada, en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

En ese sentido, Lissa señaló que el entorno de su amiga teme que la situación se repita, pero bajo otras circunstancias: “El que va a volver es obvio”, sentenció. Y cerró, visiblemente preocupada: “Es algo que sabe todo el mundo”.