Después del fuerte descargo que hizo Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- dejando en claro su enojo contra ella, Lissa Vera recurrió a las redes sociales (en medio del conflicto que involucra al ex de su compañera de Bandana, Leandro García Gómez) y dio que hablar con su gesto especial.

En las últimas horas, Lissa compartió un video donde se la ve junto a Lowrdez varios años atrás y muchos interpretaron como una señal de apoyo y buena onda hacia la artista.

En el clip, grabado de forma relajada y con tono cómplice, Lowrdez contó una situación cotidiana que estaban viviendo: “Estamos en el supermercado con Lissa, buscándole un regalo a Cata. Encontramos al bebé Axl Rose”, se la escucha decir, mientras ambas se ríen entre góndolas.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lissavera)

Entre bromas, Lissa se sumó al juego imitando el llanto del muñeco. El posteo, que tituló con la frase “Un recuerdo”, rápidamentese viralizó entre sus seguidores, quienes vienen bancando la forma de manejarse de Lissa.

Lissa Vera y Lourdez Fernández. (Foto: IG)

LA REACCIÓN DE LA MAMÁ DE LOWRDEZ A LA POSIBILIDAD DE QUE LEANDRO GARCÍA GÓMEZ SALGA DE LA CÁRCEL

El caso de Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- volvió a estar en el centro de la escena después de que se conociera que el juez evalúa otorgarle la libertad, con el requisito de que use una tobillera electrónica.

En medio de la repercusión mediática, Mabel, la mamá de la artista, envió un mensaje a la producción de Desayuno Americano que generó impacto: “Yo creo que ya es momento de parar, ya se dijo todo lo que se dijo. Si Leandro sale, no sé, ahí no te sé decir”, expresó.

Luego, Mabel fue aún más tajante al remarcar que su hija no fue quien inició la causa judicial: “No depende de Lourdes que él salga. La denuncia la hice yo. Lourdes no hace la denuncia, dice que nunca le pegó y niega haber estado secuestrada”, agregó.

Foto: Captura (América)

El mensaje encendió las alarmas entre los seguidores de la cantante, mientras el entorno familiar mantiene la expectativa sobre la decisión judicial que podría cambiarlo todo.