El caso de Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- volvió a estar en el centro de la escena después de que se conociera que el juez evalúa otorgarle la libertad, con el requisito de que use una tobillera electrónica.

En medio de la repercusión mediática, Mabel, la mamá de la artista, envió un mensaje a la producción de Desayuno Americano que generó impacto: “Yo creo que ya es momento de parar, ya se dijo todo lo que se dijo. Si Leandro sale, no sé, ahí no te sé decir”, expresó.

Luego, Mabel fue aún más tajante al remarcar que su hija no fue quien inició la causa judicial: “No depende de Lourdes que él salga. La denuncia la hice yo. Lourdes no hace la denuncia, dice que nunca le pegó y niega haber estado secuestrada”, agregó.

El mensaje encendió las alarmas entre los seguidores de la cantante, mientras el entorno familiar mantiene la expectativa sobre la decisión judicial que podría cambiarlo todo.

QUÉ DIJO LOWRDEZ ANTE LA JUSTICIA TRAS SER RESCATADA POR LA POLICÍA

El caso de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- continúa sumando capítulos y conmoción. Tras el operativo policial en el que fue rescatada, la cantante declaró ante la Justicia, aunque su testimonio sorprendió a todos por el tono y el contenido.

Según contó Ángel de Brito en LAM, Lourdes no respondió preguntas durante la indagatoria, pero sí dejó en claro una postura que llamó la atención: “Lourdes le dijo a los especialistas del Fernández que ella está bien con su pareja”, reveló.

La afirmación se contradice con el contexto del caso, donde la causa seguirá adelante aunque ella no quiera, ya que existen dos denunciantes independientes: Lissa Vera y Mabel, la mamá de Lourdes.

“Ella relató en una primera entrevista que no quiere ver a su mamá. Esto me lo decía su mamá hoy también”, agregó De Brito en el programa que conduce por América.

Sin embargo, desde el fuero judicial mantienen una postura clara: para los profesionales que analizan la situación, las declaraciones de Lourdes estarían “contaminadas” por la violencia psicológica ejercida sobre ella, en relación con su vínculo con Leandro García Gómez, actualmente detenido en el marco de la causa: “Para la justicia, los dichos de Lourdes están contaminados por la violencia que él ejerce sobre ella”, cerró De Brito.