Virginia Da Cunha rompió el silencio luego de la aparición de Lowrdez Fernández, su compañera en Bandana, quien fue rescatada por la policía tras haber estado privada ilegítimamente de su libertad por su expareja, Leandro García Gómez, en un departamento del barrio porteño de Palermo.

La artista habló en el noticiero La Voz de la Calle de C5N, y expresó la preocupación que venía sintiendo desde hacía semanas por el paradero y el estado de salud de Lowrdez.

Virginia Da Cunha tras el rescate de Lowrdez Fernández de Bandana (Imágenes de C5N)

Virginia Da Cunha habló tras el rescate de Lowrdez Fernández: “La salvamos, podía ser irreversible”

“Vengo desde mucho antes con este tema. No posteamos nada por la salud de Lowrdez porque intuíamos que estaba con Leandro, aunque ella decía que no. Desde antes estábamos preocupadas porque no aparecía y por un audio que mandó. La intuición no falló y terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible”, contó Virginia.

Conmovida, agregó: “Ahora estamos con mucho alivio y confiando en que este tocar fondo deje un fértil vacío para que se vuelva a reconstruir y se haga fuerte”.

La cantante también reflexionó sobre las consecuencias emocionales que atraviesa su amiga tras años de violencia y manipulación psicológica.

“La salvamos. Podía ser irreversible. De todas maneras, ya hay un daño muy profundo, que va más allá del físico. Cuando una persona ya no confía en su percepción y se cree culpable de algo que no es, cuando cree que el amor es manipulación, miedo y mentira, hay un vacío del alma tremendo. Eso es lo más grave”, expresó Da Cunha.

El testimonio de Virginia refleja la gravedad de la situación y el alivio de todo el entorno de Bandana tras el rescate de Lowrdez, quien continúa bajo atención médica y contención de sus amigas.

Así salió Lowrdez Fernández en la ambulancia del SAME Por: MOVILPRESS

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.