La avant premiere del documental El último viaje a China, dedicado a la vida de China Zorrilla, se convirtió en uno de los eventos más emotivos del año. Con una fuerte presencia de celebridades, el estreno combinó memoria, arte y moda en una velada que celebró el legado de una de las figuras más importantes.

El film, dirigido por Alejandro Maci, propone un recorrido íntimo por la vida de la actriz, con testimonios, archivos inéditos y recuerdos de quienes compartieron escena con ella.

Durante la presentación, el clima estuvo atravesado por la emoción: colegas, amigos y admiradores se acercaron para rendirle tributo a una artista que marcó generaciones con su talento y carisma.

La alfombra roja reunió a reconocidas figuras del espectáculo argentino, entre ellas Nancy Dupláa, Pablo Echarri —también productor del documental, Soledad Silveyra, Paola Krum y Mike Amigorena, entre otros invitados.

También se destacaron presencias como Fernán Mirás y Andrea Rincón, quienes se sumaron a una velada donde el foco estuvo puesto en recordar la huella imborrable de la actriz.

Los outfits reflejaron respeto y admiración por la figura de China Zorrilla, combinando glamour con una estética acorde a una noche de homenaje. Desde trajes formales hasta vestidos minimalistas, la alfombra roja tuvo un aire de distinción y emotividad.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DEL DOCUMENTAL DE CHINA ZORRILLA

Pablo Echarri y Mike Amigorena en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Inés Palombo y su pareja en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Mike Amigorena en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Pablo Echarri y Nancy Dupláa en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Andrea Rincón y su pareja en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Fran Tinelli en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Paola Krum en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Fernán Mirás en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Luca Martin en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Fran Tinelli y Paula Chaves en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Pablo Echarri en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Soledad Silveyra en el estreno del documental de la vida de China Zorrilla (Fotos: Movilpress).

Fotos: Movilpress.