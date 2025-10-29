Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- volvió a llamar la atención en las redes sociales tras la detención de su ex, Leandro García Gómez, acusado de retenerla en su casa de manera ilegal.

La cantante publicó un sugestivo video en sus historias de Instagram que fue interpretado por muchos como una firme postura sobre lo sucedido. En el clip, se ven dos perros ladrándose: “Un chisme es más importante que una pelea”, se pudo leer en el posteo.

Junto a la imagen, Lowrdez sumó su propio comentario: “X diooorrrr”, expresó. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes la interpretaron como un mensaje con doble sentido, justo después de conocerse la noticia policial que involucra a su expareja.

A pocos días de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida personal, Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- habló por primera vez con LAM y dejó en claro que su energía está puesta en seguir adelante con su carrera musical.

La cantante fue entrevistada después de probarse varaios vestidos para su próxima presentación en el Gran Rex, y sorprendió con su serenidad: “Estoy muy bien. Me estoy apoyando en amigas, en la gente que me quiere y en ustedes (por la prensa). Muchas gracias. Los amo mucho“, comenzó diciendo.

Luego, al ser consultada por su vínculo con su familia, Lowrdez fue concreta con su respuesta: “Está todo muy bien. Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes. Voy a estar seguramente en LAM, no se preocupen”.

“Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar. Salí de una gripe muy fuerte”, siguió, sin querer responder a la pregunta de Santiago Riva Roy sobre si siente una víctima de violencia de género.

“Sentís el acompañamiento de la Justicia y los peritos?”, añadió el cronista. Y la artista cerró, antes de cerrar la puerta del vehículo en el que se retiró: “Sí, todos están a pleno”.