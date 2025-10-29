Fabiana Cantilo decidió hablar en vivo con Lowrdez Fernández, ex integrante de Bandana, sobre los acontecimientos ocurridos en el departamento de Leandro García Gómez, detenido por episodios previos de violencia.
El diálogo surgió en medio de las dudas e interpretaciones que dejó el allanamiento realizado días atrás, cuando la policía irrumpió en el domicilio con el fin de constatar el estado de Lowrdez, tras la preocupación expresada por su familia.
En ese contexto, Cantilo buscó obtener respuestas de primera mano. “Quiero saber qué pasó. ¿Estabas durmiendo cuando llegó la policía?”, preguntó Fabiana.
Lowrdez respondió que todo ocurrió de manera abrupta: “Fue una patada de allanamiento. Estaba en la cama, tapada con la frazada. Tenía una angina terrible, estaba hecha bolsa”.
Cantilo, directa como siempre, puso en duda esa versión, recordando situaciones personales donde ella también atravesó momentos de crisis. “Yo te entiendo. Yo también estuve muy mal en mi momento. Pero quiero saber quién es este novio raro que tenés”, lanzó.
Ante la insistencia, Lowrdez explicó que la relación con García Gómez no estaba en un momento activo: “Hace rato que no tengo nada con él. Justo había sido su cumpleaños y yo tenía que volverme. El domingo me agarró fiebre y no me pude levantar. Dormí dos días”.
LOWRDEZ FERNÁNDEZ SOBRE LA VIOLENCIA DE LEANDRO GARCÍA GÓMEZ
El punto más delicado llegó cuando Cantilo tocó el antecedente de violencia. “Pero él te había pegado. No queremos al señor que pega. ¿Por qué volviste?”, dijo sin rodeos.
Lowrdez sostuvo que esa etapa había quedado atrás: “Habíamos salido de toda esa toxicidad. No volvió a pasar. Por eso estoy muy triste por lo de la excarcelación”, afirmó defendiendo a García Gómez.
Fabiana le pidió que lo confirmara: “¿Me lo jurás por Dios?”. La artista reafirmó: “Sí. Él me cuidó cuando tuve fiebre. Estaba inconsciente. Para mí, me agarró Covid”.