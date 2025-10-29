La situación de Lourdes Fernández sigue generando una profunda preocupación entre sus seres queridos.

Después de que la cantante volviera a negar públicamente las agresiones de Leandro García Gómez durante un vivo con Fabiana Cantilo, su hermana Ana no pudo ocultar su angustia y lo hizo saber en las redes sociales.

El lunes por la noche, Lourdes participó de una transmisión en vivo junto a Fabiana Cantilo, donde aseguró que su mamá y sus amigas “exageraron” sobre lo que ocurrió días atrás.

Además, explicó que dejó de responderles porque “estaba inconsciente por la fiebre alta que tenía”.

Estas declaraciones tuvieron un fuerte impacto en su entorno, que esperaba que Lourdes pudiera tomar conciencia de lo vivido y avanzar con una denuncia formal.

El dolor de la familia y el mensaje de Ana

La reacción de Ana no tardó en llegar. Desde sus redes sociales, compartió una captura del vivo con un emoji de corazón roto, cara triste y resignación. Un gesto que refleja la bronca, la impotencia y el dolor que atraviesa la familia en este momento.

Foto: captura de pantalla de Instagram

Para los Fernández, la situación es desesperante. Han contado que fueron testigos de varias ocasiones en las que Lourdes apareció golpeada o lastimada, y que ella siempre buscó justificar su estado con excusas poco creíbles.

El temor más grande es que el agresor recupere la libertad y que la situación empeore aún más.

Lourdes, bajo acompañamiento y en la mira de la Justicia

A pesar de que la oficina de violencia de género definió el caso como “de alto riesgo”, Lourdes insiste en que su relación con Leandro García Gómez “ya no es tóxica” y que ahora se vinculan “desde otro lugar, sin violencia”.

Sin embargo, su familia y amigos no comparten esa visión y siguen atentos a cada paso.

Por el momento, Lourdes está recibiendo apoyo psicológico y un acompañamiento especial para víctimas de violencia de género.

Su entorno mantiene la esperanza de que pueda ver con claridad lo que está atravesando y tomar las decisiones necesarias para resguardar su bienestar.