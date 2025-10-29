Los A*Teens, el grupo pop sueco que conquistó a miles de adolescentes reversionando los clásicos de ABBA, ya está en Argentina para presentarse en el Teatro Gran Rex como parte del espectáculo “Buenos Aires 2000”, una celebración explícita a la cultura pop de aquellos años.

El fenómeno, que estalló a fines de los ‘90, tuvo como punta de lanza una versión renovada de Mamma Mia. Aquella adaptación marcó el inicio de una serie de éxitos que impulsaron a Marie Serneholt, Amit Paul, Dhani Lennevald y Sara Lumholdt a girar por distintos países y convertirse en referentes de una generación.

Con el paso del tiempo, la banda evolucionó, se alejó de los covers, lanzó discos propios y sostuvo su popularidad hasta su separación en 2004, cuando cada integrante decidió enfocarse en sus propios proyectos.

Sin embargo, la nostalgia puede más. Dos décadas después, el grupo volvió a subirse a un escenario en febrero de 2024 en el Melodifestivalen, el festival musical sueco donde todo había comenzado.

La respuesta fue abrumadora y marcó el retorno a los shows en vivo, con una gira que los llevó primero a México y ahora a Sudamérica, un territorio donde siempre fueron recibidos con fervor.

A*TEENS EN ARGENTINA

La escala argentina tiene un condimento especial: el show del Gran Rex reunirá a los A*Teens con dos figuras clave del pop nacional de los 2000.

Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, y Germán “Tripa” Tripel, ex Mambrú, serán parte del espectáculo aportando el color local y reforzando el puente emocional con quienes vivieron esa época de furor pop entre compilados de TV, discos físicos y posters en la pared.

El timing tampoco es casual: los rumores de un regreso definitivo de Bandana se confirmaron en paralelo al anuncio del show. La formación original —Lowrdez, Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Da Cunha— anunció una presentación especial por los 25 años del grupo para noviembre.

El show “Buenos Aires 2000” se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en el Teatro Gran Rex. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tu Entrada.