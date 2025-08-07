La nostalgia pop tendrá su noche estelar: A*Teens, el grupo sueco que marcó a una generación con sus versiones de ABBA y hits propios, regresa a Buenos Aires para celebrar sus 25 años de trayectoria.

La cita será el 30 de octubre en el Teatro Gran Rex, con entradas ya a la venta a través de TuEntrada.

Convertido en un verdadero fenómeno global a fines de los ‘90, A*Teens volverá a encender el escenario con clásicos como “Upside Down”, “Mamma Mia”, “Super Trouper” y la infaltable “Dancing Queen”.

Foto: Gentileza prensa

Foto: Gentileza prensa

Será una velada que promete emociones, coreografías compartidas y una playlist grabada en la memoria colectiva.

El evento, titulado Buenos Aires 2000, no solo contará con la presencia estelar de la banda sueca, sino que también reunirá a dos íconos del pop local: Lowrdez, ex integrante de Bandana, y Germán “Tripa” Tripel, quien revivirá lo mejor de su carrera solista y grupal. Juntos, completarán un line up cargado de energía y revival.

Más que un recital, Buenos Aires 2000 se presenta como una experiencia inmersiva: un regreso al espíritu de una época donde el pop dominaba la escena musical, los jeans eran de tiro bajo y las mechas de colores reinaban en cada videoclip.