Dua Lipa hizo delirar a más de 80 mil personas en su segunda fecha del Radical Optimism Tour en el estadio de River Plate.

La cantante británica volvió a agotar todas las entradas y ofreció un show de nivel internacional, marcado por coreografías impactantes, un sonido impecable y una cercanía con sus fans que se sintió desde el primer minuto.

El momento más inesperado —y el que se volvió tendencia en cuestión de minutos— llegó cuando Dua Lipa interpretó “Tu Misterioso Alguien”, uno de los himnos pop de Miranda! que este año cumple 15 años.

Apenas sonaron los primeros acordes, el Monumental explotó: miles de voces se unieron para cantar la letra completa, mientras la artista sorprendió con una pronunciación en español clara y perfecta.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. “Dua Lipa cantando Miranda me dio años de vida”, “Histórico lo que pasó en River” y “No voy a superar esto nunca” fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X (ex Twitter), donde el momento se viralizó desde distintos ángulos grabados por el público.

Pero no fue el único homenaje a la música local. En su primera noche en Buenos Aires, Dua interpretó “De Música Ligera”, el clásico de Soda Stereo, reforzando una conexión genuina con la cultura argentina.

Foto: @dualipa

La artista contó recientemente que terminó su curso de español, algo que quedó reflejado en el escenario, donde manejó el idioma durante todo el show con soltura y naturalidad.

DUA LIPA NO DEJÓ A NADIE AFUERA: ASÍ FUE LA CONEXIÓN CON SUS FANS

Otro detalle que marcó la diferencia fue la interacción constante con sus seguidores. Dua Lipa bajó del escenario para sacarse fotos, saludó, abrazó, y se filmó cantando junto a las miles de personas que entonaban cada tema.

La complicidad se mantuvo firme durante todo el recital, generando algunos de los momentos más emotivos de la noche.

Video: Ciudad Magazine

DUA LIPA EN ARGENTINA: UN SHOW DE PRIMER NIVEL

En lo visual, la puesta se ubicó entre las más impactantes vistas en los últimos años en Argentina.

Hubo una coreografía con silla, llamaradas de fuego desde una plataforma circular durante Love Again, bailarines de primer nivel, vestuarios brillantes con encaje y perlas, y un cierre a pura pirotecnia.

Usuarios en redes compararon el despliegue con shows históricos de Madonna y Britney Spears.

Con estas dos noches agotadas en River, Dua Lipa no solo reafirmó su status global, sino que también demostró algo clave: sabe cómo conectar con el público argentino desde el corazón y la cultura local. Y eso, en Buenos Aires, vale tanto como cualquier hit.