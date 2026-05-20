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La receta fácil de Ailu Tokman para una forma distinta y muy rendidora de rapiditas rellenas

Se preparan con tortillas de trigo y un relleno cargado de carne, vegetales y queso.

La receta fácil de Ailu Tokman de triángulos de carne y cerdo.
La receta fácil de Ailu Tokman de triángulos de carne y cerdo con rapiditas. Foto: montaje

Los triángulos de carne y queso con rapiditas se convirtieron en una receta muy buscada por quienes quieren cocinar algo abundante, rápido y sin demasiadas complicaciones. La propuesta que compartió Ailu Tokman combina tortillas de trigo con un relleno hecho a base de carne picada, cebolla, morrón rojo, morrón verde, choclo, ketchup, pimentón dulce, perejil y queso en hebras. El resultado es una especie de pocket crocante por fuera y bien jugoso por dentro, ideal para una cena informal o para compartir.

Una de las ventajas de esta receta es que se hace con ingredientes simples y fáciles de conseguir. Además, permite resolver varias porciones usando apenas 500 gramos de carne picada y unas pocas tortillas. Según explicó la creadora del contenido, el secreto para que las rapiditas no se humedezcan y mantengan buena textura está en dejar enfriar el relleno antes de armarlas. Ese paso ayuda a que queden más firmes y crocantes durante la cocción.

La preparación también admite distintas formas de cocción. Los triángulos pueden hacerse en sartén, horno o air fryer hasta que la tortilla quede dorada y el queso completamente derretido. Otra ventaja es que se pueden adaptar con distintos ingredientes según lo que haya en casa, aunque la combinación de carne, vegetales y queso es la base que le da sabor y consistencia a esta versión que se volvió viral en redes sociales.

Comensales
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Ingredientes

  • Tortillas de trigo
  • 500 gr de Carne picada
  • Una Cebolla blanca
  • Un Morrón rojo
  • Un Morrón verde
  • Un Choclo
  • Ketchup
  • Pimentón dulce
  • Queso en hebras
  • Perejil
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La receta fácil de Ailu Tokman de triángulos de carne y cerdo con rapiditas. Instagram @lasrecetasdesimon.

Procedimiento

  1. Picar la cebolla y los morrones en cubos pequeños.
  2. Cocinar la carne picada en una sartén junto con la cebolla y los morrones hasta que todo quede bien integrado.
  3. Agregar el choclo, ketchup y pimentón dulce. Mezclar y cocinar unos minutos más.
  4. Incorporar perejil picado y dejar enfriar el relleno antes de armar los triángulos.
  5. Colocar relleno sobre las tortillas de trigo y sumar queso en hebras.
  6. Doblar formando triángulos.
  7. Cocinar en sartén, horno o air fryer hasta que estén dorados y crocantes.

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