La receta fácil de Ailu Tokman para una forma distinta y muy rendidora de rapiditas rellenas

Los triángulos de carne y queso con rapiditas se convirtieron en una receta muy buscada por quienes quieren cocinar algo abundante, rápido y sin demasiadas complicaciones. La propuesta que compartió Ailu Tokman combina tortillas de trigo con un relleno hecho a base de carne picada, cebolla, morrón rojo, morrón verde, choclo, ketchup, pimentón dulce, perejil y queso en hebras. El resultado es una especie de pocket crocante por fuera y bien jugoso por dentro, ideal para una cena informal o para compartir.

Una de las ventajas de esta receta es que se hace con ingredientes simples y fáciles de conseguir. Además, permite resolver varias porciones usando apenas 500 gramos de carne picada y unas pocas tortillas. Según explicó la creadora del contenido, el secreto para que las rapiditas no se humedezcan y mantengan buena textura está en dejar enfriar el relleno antes de armarlas. Ese paso ayuda a que queden más firmes y crocantes durante la cocción.

La preparación también admite distintas formas de cocción. Los triángulos pueden hacerse en sartén, horno o air fryer hasta que la tortilla quede dorada y el queso completamente derretido. Otra ventaja es que se pueden adaptar con distintos ingredientes según lo que haya en casa, aunque la combinación de carne, vegetales y queso es la base que le da sabor y consistencia a esta versión que se volvió viral en redes sociales.

Comensales 2 Ingredientes Tortillas de trigo

500 gr de Carne picada

gr de Carne picada Una Cebolla blanca

Cebolla blanca Un Morrón rojo

Morrón rojo Un Morrón verde

Morrón verde Un Choclo

Choclo Ketchup

Pimentón dulce

Queso en hebras

Perejil

La receta fácil de Ailu Tokman de triángulos de carne y cerdo con rapiditas. Instagram @lasrecetasdesimon.

Procedimiento

Picar la cebolla y los morrones en cubos pequeños. Cocinar la carne picada en una sartén junto con la cebolla y los morrones hasta que todo quede bien integrado. Agregar el choclo, ketchup y pimentón dulce. Mezclar y cocinar unos minutos más. Incorporar perejil picado y dejar enfriar el relleno antes de armar los triángulos. Colocar relleno sobre las tortillas de trigo y sumar queso en hebras. Doblar formando triángulos. Cocinar en sartén, horno o air fryer hasta que estén dorados y crocantes.

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