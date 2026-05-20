La receta fácil de Ailu Tokman para una forma distinta y muy rendidora de rapiditas rellenas

Los triángulos de carne y queso con rapiditas se convirtieron en una receta muy buscada por quienes quieren cocinar algo abundante, rápido y sin demasiadas complicaciones. La propuesta que compartió Ailu Tokman combina tortillas de trigo con un relleno hecho a base de carne picada, cebolla, morrón rojo, morrón verde, choclo, ketchup, pimentón dulce, perejil y queso en hebras. El resultado es una especie de pocket crocante por fuera y bien jugoso por dentro, ideal para una cena informal o para compartir.
Una de las ventajas de esta receta es que se hace con ingredientes simples y fáciles de conseguir. Además, permite resolver varias porciones usando apenas 500 gramos de carne picada y unas pocas tortillas. Según explicó la creadora del contenido, el secreto para que las rapiditas no se humedezcan y mantengan buena textura está en dejar enfriar el relleno antes de armarlas. Ese paso ayuda a que queden más firmes y crocantes durante la cocción.
La preparación también admite distintas formas de cocción. Los triángulos pueden hacerse en sartén, horno o air fryer hasta que la tortilla quede dorada y el queso completamente derretido. Otra ventaja es que se pueden adaptar con distintos ingredientes según lo que haya en casa, aunque la combinación de carne, vegetales y queso es la base que le da sabor y consistencia a esta versión que se volvió viral en redes sociales.
Ingredientes
- Tortillas de trigo
- 500 gr de Carne picada
- Una Cebolla blanca
- Un Morrón rojo
- Un Morrón verde
- Un Choclo
- Ketchup
- Pimentón dulce
- Queso en hebras
- Perejil
Procedimiento
- Picar la cebolla y los morrones en cubos pequeños.
- Cocinar la carne picada en una sartén junto con la cebolla y los morrones hasta que todo quede bien integrado.
- Agregar el choclo, ketchup y pimentón dulce. Mezclar y cocinar unos minutos más.
- Incorporar perejil picado y dejar enfriar el relleno antes de armar los triángulos.
- Colocar relleno sobre las tortillas de trigo y sumar queso en hebras.
- Doblar formando triángulos.
- Cocinar en sartén, horno o air fryer hasta que estén dorados y crocantes.
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