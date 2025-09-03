Los tacos no tienen por qué estar exclusivamente ligados a la carne, y esta versión saludable lo demuestra a la perfección. Con tortillas calientes como base, se rellenan con vegetales salteados combinados con láminas de provolone que se funden justo en el momento.
Además de livianos, estos tacos son prácticos y rendidores: podés preparar los vegetales con antelación, simplemente calentás todo al momento de servir, añadís una pizca de hierbas frescas o un chorrito de limón, y listo para disfrutar.
Ingredientes para tacos de vegetales y provolone
- 2 berenjenas.
- 2 zucchinis.
- Un morrón rojo.
- Un morrón verde.
- Un morrón amarillo.
- 2 tomates.
- 2 cebollas moradas.
- 2 cebollas blancas.
- Una cabeza de ajo.
- Sal, pimienta y ají molido.
- 200 g de queso provolone.
- Aceite de oliva.
- 2 limones.
- Tomillo fresco.
- Romero.
- 10 unidades de tortillas.
Para el aderezo
- Una cda de queso crema.
- Una cda de mostaza antigua.
- Jugo de ½ limón.
- Tomillo.
Procedimiento
- Cortar todos los vegetales logrando lonjas grandes; en el caso de las cebollas, cortarlas en aros y reservar en un bowl.
- Hacer un aceite saborizado con ajo rallado, pimienta, ají molido, tomillo fresco, romero y ralladura de limón.
- Agregar una parte a los vegetales que tenemos en el bowl y la otra parte reservar para la cocción.
- Pinchar en un palito de broche media cebolla como para usar de base e ir intercalando los vegetales junto con algunas escamas de queso provolone.
- Llevar a horno medio hasta que dore. Ir pintando con el aceite saborizado.
- Hacer una salsita con queso crema, mostaza, jugo de ½ limón y una ramitas de tomillo.
- Sacar del horno, filetear y rellenar algunas rapiditas.
