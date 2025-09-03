Los tacos no tienen por qué estar exclusivamente ligados a la carne, y esta versión saludable lo demuestra a la perfección. Con tortillas calientes como base, se rellenan con vegetales salteados combinados con láminas de provolone que se funden justo en el momento.

Además de livianos, estos tacos son prácticos y rendidores: podés preparar los vegetales con antelación, simplemente calentás todo al momento de servir, añadís una pizca de hierbas frescas o un chorrito de limón, y listo para disfrutar.

Ingredientes para tacos de vegetales y provolone

2 berenjenas.

2 zucchinis.

Un morrón rojo.

Un morrón verde.

Un morrón amarillo.

2 tomates.

2 cebollas moradas.

2 cebollas blancas.

Una cabeza de ajo.

Sal, pimienta y ají molido.

200 g de queso provolone.

Aceite de oliva.

2 limones.

Tomillo fresco.

Romero.

10 unidades de tortillas.

Para el aderezo

Una cda de queso crema.

Una cda de mostaza antigua.

Jugo de ½ limón.

Tomillo.

Receta para cocinar tacos de vegetales y provolone. Cucinare.TV.

Procedimiento

Cortar todos los vegetales logrando lonjas grandes; en el caso de las cebollas, cortarlas en aros y reservar en un bowl. Hacer un aceite saborizado con ajo rallado, pimienta, ají molido, tomillo fresco, romero y ralladura de limón. Agregar una parte a los vegetales que tenemos en el bowl y la otra parte reservar para la cocción. Pinchar en un palito de broche media cebolla como para usar de base e ir intercalando los vegetales junto con algunas escamas de queso provolone. Llevar a horno medio hasta que dore. Ir pintando con el aceite saborizado. Hacer una salsita con queso crema, mostaza , jugo de ½ limón y una ramitas de tomillo. Sacar del horno, filetear y rellenar algunas rapiditas.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/