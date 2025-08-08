La última parte del año, Argentina contará con grandes artistas y bandas sobre los escenarios. Oasis, Green Day y Dua Lipa destacan por las expectativas generadas.
La banda británica volvió a juntarse luego de su dramática separación en 2009 y tocará el 15 y 16 de noviembre en River. En el mismo estadio se lucirá la londinense de 29 años, el 7 y 8 del noveno mes del año.
RECITALES 2025 EN ARGENTINA
Agosto
7 - Kylie Minogue en el Movistar Arena: a 17 años de su última visita, la australiana continúa con su gira “Tension tour”.
29 - Supergrass en C Art Media: la banda británica llega por primera vez a Argentina, dentro del tour por los 30 años de su disco “Should I Coco”.
Septiembre
3 - Green Day en Huracán: presentan “Saviors”, su nuevo álbum.
9 y 10 - Katy Perry en el Movistar Arena: una de las grandes representantes del pop llega con “143”, su nuevo disco.
11 - Lionel Ritchie en el Movistar Arena: “Say hello to the hits” resume sus cinco décadas de trayectoria.
12 - Iggy Pop en el Movistar Arena: será su sexta visita al país.
Octubre
4 - Magic Numbers en Vorterix: celebran 20 años de carrera.
1 -. Creamfields. El Parque de la Ciudad será sede de una nueva edición del festival.
17 y 18 - Guns and Roses en Huracán: se tratará del regreso de Slash y Axel Rose.
22, 23 y 24 - Sir Rod Stewart en el Movistar Arena: el “One Last Time” fue considerada una de las mejores giras del año pasado.
23 - Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro: llegan con el “Loom World Tour”.
31 - Linkin Park en el Parque de la Ciudad: cuenta con Emily Armstrong como nueva cantante.
Noviembre
7 y 8 - Dua Lipa en River: será la tercera visita de la británica.
8 - Morrissey en el Movistar Arena: llega tras dos cancelaciones de esta visita.
15 - Billy Idol en el Movistar Arena: arriba de acompañar a Green Day en 2022.
15 y 16 - Oasis en River: es uno de los sucesos musicales del año. El regreso de los hermanos Gallagher es uno de los momentos más esperados por los argentinos.
Diciembre
8 y 9 - Shakira en Vélez: la artista colombiana cierra en Liniers la etapa latinoamericana del tour “Las Mujeres ya no lloran”.