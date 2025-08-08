La última parte del año, Argentina contará con grandes artistas y bandas sobre los escenarios. Oasis, Green Day y Dua Lipa destacan por las expectativas generadas.

La banda británica volvió a juntarse luego de su dramática separación en 2009 y tocará el 15 y 16 de noviembre en River. En el mismo estadio se lucirá la londinense de 29 años, el 7 y 8 del noveno mes del año.

RECITALES 2025 EN ARGENTINA

Agosto

7 - Kylie Minogue en el Movistar Arena: a 17 años de su última visita, la australiana continúa con su gira “Tension tour”.

29 - Supergrass en C Art Media: la banda británica llega por primera vez a Argentina, dentro del tour por los 30 años de su disco “Should I Coco”.

Septiembre

3 - Green Day en Huracán: presentan “Saviors”, su nuevo álbum.

9 y 10 - Katy Perry en el Movistar Arena: una de las grandes representantes del pop llega con “143”, su nuevo disco.

11 - Lionel Ritchie en el Movistar Arena: “Say hello to the hits” resume sus cinco décadas de trayectoria.

12 - Iggy Pop en el Movistar Arena: será su sexta visita al país.

Octubre

4 - Magic Numbers en Vorterix: celebran 20 años de carrera.

1 -. Creamfields. El Parque de la Ciudad será sede de una nueva edición del festival.

17 y 18 - Guns and Roses en Huracán: se tratará del regreso de Slash y Axel Rose.

22, 23 y 24 - Sir Rod Stewart en el Movistar Arena: el “One Last Time” fue considerada una de las mejores giras del año pasado.

23 - Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro: llegan con el “Loom World Tour”.

31 - Linkin Park en el Parque de la Ciudad: cuenta con Emily Armstrong como nueva cantante.

Noviembre

7 y 8 - Dua Lipa en River: será la tercera visita de la británica.

8 - Morrissey en el Movistar Arena: llega tras dos cancelaciones de esta visita.

15 - Billy Idol en el Movistar Arena: arriba de acompañar a Green Day en 2022.

15 y 16 - Oasis en River: es uno de los sucesos musicales del año. El regreso de los hermanos Gallagher es uno de los momentos más esperados por los argentinos.

Diciembre

8 y 9 - Shakira en Vélez: la artista colombiana cierra en Liniers la etapa latinoamericana del tour “Las Mujeres ya no lloran”.