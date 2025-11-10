La noche del sábado tuvo un condimento especial en el Estadio Monumental. Entre los miles de fanáticos que colmaron el lugar para ver a Dua Lipa, Pampita Ardohain y Martín Pepa se mostraron más enamorados que nunca, disfrutando del show a pura complicidad, música y besos.

La pareja, que decidió reintentarlo en agosto después de un tiempo distanciados, viene exhibiendo un romance renovado: viajes, escapadas, reuniones familiares y momentos compartidos que circulan en redes como señales de que esta segunda vuelta llegó con fuerza.

Y el recital de la artista británica-albanesa fue el escenario perfecto para seguir construyendo esa narrativa de reencuentro.

Ubicados en la zona delantera del campo, bien cerca del escenario, Pampita y Pepa cantaron, bailaron y registraron cada instante. En uno de los videos que rápidamente se viralizaron, se los ve disfrutando de “One Kiss” entre saltos y gritos de la multitud.

Él toma el celular para filmar la escena; ella canta detrás, con una sonrisa amplia, moviéndose al ritmo de la música mientras lo abraza por la espalda.

PAMPITA Y MARTÍN PEPA, EN EL RECITAL DE DUA LIPA

El clima de alegría derivó pronto en un gesto romántico espontáneo. Cuando Pampita giró la cámara hacia ellos, Martín la tomó suavemente del rostro y le dio un beso apasionado que quedó capturado en video y compartido en redes, donde los comentarios celebraron la química y la naturalidad del momento.

Durante la noche también acompañaron uno de los momentos más emotivos del concierto: la sorpresiva interpretación de Dua Lipa de “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! que volvió a cobrar fuerza en los últimos meses. En esa instancia, la pareja coreó el tema entre risas y abrazos, sumándose al coro colectivo que explotó en el estadio.

Entre luces, saltos y euforia, Pampita y Pepa volvieron a besarse, envueltos en una atmósfera de celebración total.