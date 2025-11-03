Por motivos laborales, La Joaqui se ausentará unos días de MasterChef Celebrity, pero su delantal lo lució nada menos que su novio, el cantante Luck Ra, quien salió al ruedo para defender su lugar.

Con la simpatía que lo caracteriza, el cordobés intentó seducir al jurado con halagos y buena onda, pero Wanda Nara le marcó la cancha rápidamente, haciéndolo sonrojar con preguntas sobre su noviazgo con La Joaqui.

Durante todo el programa, la conductora presionó a Luck Ra sobre el matrimonio, asegurando que casarse es uno de los sueños de la cantante de RKT.

Luck Ra, sonrojado: Wanda Nara lo interrogó sobre su noviazgo con La Joaqui (Telefe)

Wanda Nara apuró a Luck Ra para que se case con La Joaqui:

Wanda Nara: -Ya arrancaste chupamedias del jurado. Tenés el delantal, el cuaderno…

Luck Ra: -Tengo acá los machetes. Este dice “dulce”, “salado”.

Wanda: -¿Esto te lo presentó tu futura esposa?

Luck Ra: -Sí, así es.

Wanda: -Yo ya te la tiré.

Luck Ra: -Ya me hiciste poner rojo.

Wanda: -Me encanta que tengas todo de ella.

Luck Ra: -Quiero representar a Joaqui como se debe.

Wanda: -Esto de tener la remera con tu mujer me encanta. No quedan hombres así.

Luck Ra: -Yo soy cero pollerudo. Muéranse de amor, cagones.

Wanda: -¿Cuánto tiempo vas a estar reemplazando a tu futura mujer?

Luck Ra: -Hasta que vuelva de la gira. Voy a dejarlo todo en la cancha.

