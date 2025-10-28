El amor entre Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar a la vista de todos. En el cumpleaños de la cantante, el cordobés compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó todo lo que siente por ella.

“Feliz cumpleaños Joaqui, por primera vez, desde la distancia. No solo te amo, te elijo. En los días malos quiero ser tu sostén para que sigas arriba y en los días que yo no resista sé que tengo una mano que jamás me va a dejar caer”, comenzó escribiendo el intérprete de Que me falte todo menos tú.

En el posteo, Luck Ra la definió como “su fondo de pantalla, su amiga, su novia y una persona muy especial que deja huella en todo lo que toca”. Además, le dedicó una de las frases más románticas del mensaje: “Sos mi canción favorita, de esas que uno escucha y jamás se cansa.”

Luck Ra saludó a La Joaqui por su cumpleaños con un mensaje lleno de amor. CRÉDITO: Instagram

El texto cerró con una confesión que conmovió a sus seguidores: “A veces nos ponemos tristes cuando viajamos por mucho tiempo, porque tenemos vidas distintas y ocupadas, pero eso hace que cada segundo con vos sea mágico… te amo no solo más hoy que otros días, sino todos los días un poquito más. ❤️”

LA RESPUESTA DE LA JOAQUI

Minutos después, La Joaqui respondió con una declaración igual de intensa: “Estoy perdidamente enamorada de vos. Sos el hombre ideal, el compañero perfecto, no imagino ya una vida sin vos. Reírme con vos es de las cosas más placenteras que he experimentado. Quiero que te quedes para siempre, tus besitos son demasiado deliciosos, y me desbordo de locura por vos. Somos re nosotros, mi amor.”

El intercambio rápidamente se volvió viral entre los fanáticos, que celebraron la relación de una de las parejas más queridas de la música urbana argentina.