La cantante La Joaqui volvió a ser tendencia después de publicar una imagen que dejó a todos hablando. En la foto, compartida en sus redes sociales, aparece en la cama junto a Luck Ra, generando una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores.

La escena muestra al cantante cordobés sentado sobre la cama, vestido con un conjunto oscuro y usando una máscara de perro, mientras sostiene un peluche. En primer plano, se puede ver la pierna tatuada de La Joaqui, quien habría sido la autora de la fotografía.

La Joaqui revolucionó las redes con una foto íntima junto a Luck Ra. Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES

El posteo rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones en cuestión de minutos. Los fanáticos interpretaron la imagen como una confirmación de la buena relación entre ambos artistas, quienes ya habían compartido colaboraciones musicales y coqueteos en redes.

Con su característico estilo provocador, La Joaqui volvió a encender las redes, dejando a todos sus seguidores pendientes de si esta publicación marca el inicio de algo más entre ella y Luck Ra.