A Luck Ra le tocó ingresar a MasterChef Celebrity en reemplazo de su novia, La Joaqui, en una semana muy especial para todos los participantes.

El desafío consistía en elaborar un plato que los transportara a su infancia y a un ser querido, y el cantante cordobés sorprendió al jurado, a Wanda Nara y a sus compañeros con una propuesta cargada de emoción: “El plato se llama ‘Comé vos, yo ya estoy llena’”.

Luck Ra rompió en llanto en MasterChef (Telefe)

LUCK RA SE QUEBRÓ Y EMOCIONÓ A TODOS CON SU PLATO

“Hice dos platos y tienen un concepto”, comenzó diciendo Luck Ra, visiblemente conmovido.

Sin poder contener las lágrimas, explicó: “El plato se llama ‘Comé vos, yo ya estoy llena’. Por ahí uno de niño no se da cuenta o los padres tratan de no mostrarte alguna falta, porque siempre lo dan todo".

Movilizado, continuó: “Por eso hice dos platos: uno más lleno y otro más vacío, pero los dos están llenos de amor. No es solo lo que te llena el estómago, también el alma".

Sus palabras hicieron llorar a Evangelina Anderson, Marixa Balli, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Cachete Sierra, que se emocionaron también al recordar sus propias historias familiares.

En sintonía, Wanda Nara se quebró al escucharlo, al igual que los tres jurados.

La devolución del jurado de MasterChef a Luck Ra:

Donato De Santis: “Es un plato sanador”.

Damián Betular: “Hay una sensibilidad de tu parte, a través del plato, que es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef”.

Germán Martitegui: “Técnicamente, la milanesa napolitana está maravillosa. El resto es como una trompada de la vida misma, la paternidad y la maternidad. Es muy emocionante”.

