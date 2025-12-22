La cartelera de Buenos Aires suma una propuesta imperdible: “Mi amiga y yo” vuelve con todo y promete risas, música y situaciones que te van a sonar demasiado familiares.

La comedia, escrita por Sebastián Presta y Claudia Morales, arranca su segunda temporada y trae novedades. Esta vez, Flor Torrente se suma como protagonista, acompañando a Presta en una dupla que promete química y desparpajo sobre el escenario.

Una historia de vínculos, enredos y mucho humor

La trama gira en torno a Santiago, un comediante que, tras separarse luego de diez años de matrimonio, busca refugio en el departamento de Valeria, su mejor amiga. Pero nada es tan simple: entre confesiones, silencios y sentimientos ocultos, la convivencia se vuelve una montaña rusa de emociones.

A la historia se suman Paula, la inseparable amiga de Vale, y Miguel, el “tóxico” de Tinder, que le pone picante a la situación. En medio de debates sobre el amor, la amistad y las segundas oportunidades, una noticia inesperada sacude la rutina y obliga a todos a replantearse lo que sienten.

Foto: prensa Mi amiga y yo

Elencazo y equipo detrás de escena

Además de Sebastián Presta y Flor Torrente, el elenco lo completan Sabrina Lara y Rodrigo Raffetto. La dirección está a cargo de Diego Reinhold, que le imprime su sello a una puesta que combina stand up, música y momentos de pura emoción.

La obra ya superó los 100.000 espectadores y se convirtió en un fenómeno de público, gracias a su mirada fresca sobre los vínculos afectivos y las situaciones cotidianas que todos vivimos alguna vez.

Cuándo y dónde ver “Mi amiga y yo”

El estreno será el 9 de enero en el Teatro Astros. Las entradas ya están a la venta en boletería y a través de entradauno.com.

La producción general está en manos de Luis Penna, Marcelo Giglio y Diego Djeredjian, con un equipo técnico que incluye a Lucas Sulpizi (producción ejecutiva), Sofía Di Nunzio (vestuario), Mauricio Moriconi y Victoriano Pololla (escenografía), Leo Muñoz (iluminación), y Darío Jalfin (dirección musical), entre otros.

Una comedia para reírse y emocionarse

“Mi amiga y yo” invita a reírse de uno mismo, a reconocerse en los enredos del amor y la amistad, y a dejarse llevar por una historia que mezcla stand up, música y mucho corazón. Una cita obligada para quienes buscan teatro de calidad y una noche distinta en la ciudad.