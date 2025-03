Foto: captura de Amèrica, LAM.

Eduardo Feinmann se metió de lleno en la polémica que desató Eial Moldasvky en Olga, al ventilar intimidades de los presuntos encuentros sexuales que habría tenido con Lali Espósito.

El integrante de Sería Increíble dio detalles muy íntimos de las supuestas citas que habría tenido con la figura argentina, a quien no nombró explícitamente, pero sus palabras no dejaron margen a la duda.

Sin contar que Homero Pettinato mencionó a Lali y Eial continuó con su relato vulgar y machista como si nada.

Foto: captura de Amèrica, LAM.

FEINMANN TOMÓ PARTIDO EN LA POLÉMICA QUE GENERÓ EIAL MOLDASKY CON LALI

Notero de LAM: -¿Viste lo que sucedió alrededor de un streaming? Eial Moldavsky hizo unos comentarios sobre Lali, hizo unos comentarios de una relación que habían tenido. Contó intimidades. ¿Qué te pasa cuando escuchás esto? El mundo del streaming habla ciertos temas con liviandad y se genera una polémica.

Eduardo Feinmann: -Escuché que después pidieron disculpas.

Notero: -Si.

Feinmann: -Él y una tal Nati Jota. Lo que hicieron con Lali me pareció desubicado. Asco me dio. Es de poco caballero decir lo que dijo. Poco caballero.

Notero: -Cuando dio sus disculpas dijo que era una historia inventada... pero en la historia contaba cosas puntuales de Lali y nadie frenó la situación.

Feinmann: -Retiro, me dio asco. De poco caballero, de poco hombre. Eso no se hace. Me parece un filósofo de cuarta... Es muy violento lo que hizo. Un hombre no tiene memoria. Y creo que la mujer tampoco tendría que contar lo que hace en los medios. Se han perdido valores claves en la sociedad. No bastan las disculpas… En ese canal de streaming se vienen equivocando sistemáticamente y feo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.