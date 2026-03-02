La guerra que Mauro Icardi entabla en la Justicia con Wanda Nara le devolvió la felicidad este lunes, cuando la Cámara Civil de Apelaciones le propinó un fuerte revés a la conductora de MasterChef Celebrity.

“Se trata de una nueva multa por 100.000.000 de pesos”, según confirmó Elba Marcovecchio, la abogada del delantero del Galatasaray.

La sanción de casi 72.000 dólares fue como castigo a la filtración de los chats privados de Wanda con Mauro, donde además participaba de la conversación la licenciada Fernanda Matera, miembro del Ministerio Público Tutelar.

Wanda Nara en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La información la dio Gustavo Méndez tras hablar con la letrada, quien volvió a acusar a Cinthia Fernández de “instalar mentiras”, luego del fallo del juez de primera instancia, Adrián Jorge Hagopian.

De hecho, en La Mañana con Moria recordaron que Wanda acumula 500.000.000 de pesos en multas, o casi 360.000 dólares.

La apelación de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Por otra parte, Elba Marcovecchio aseguró que está en marcha la apelación a la cámara la fijación de alimentos provisorios, tribunal que en su momento le concedió que pase del cinco por ciento al tres porciento del salario del novio de la China Suárez.

La intención es que Wanda Nara se vea obligada a presentar la demanda definitiva de almientos, para lo cual tendría que blanquear todos sus ingresos y egresos, como ya lo hace Mauro Icardi.