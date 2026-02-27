La nueva victoria de Wanda Nara en el juzgado de Adrián Jorge Hagopian sacó de quisio a Mauro Icardi, quien a través de Elba Marcovecchio y Lara Piro acusaron al juez de beneficiar sistemáticamente a la mediática.
Por empezar, luego de que Icardi sea intimado a saldar unos 150.000 dólares en concepto de deuda de manutención a sus dos hijas, a las abogadas del delantero de Galatasaray solicitaron que “se tengan por decaídos los alimentos provisorios”, que se fijaron en noviembre de 2024.
Para las letradas, “en un año y cuatro meses la Sra. Nara no cumplió con su carga” de iniciar la demanda definitiva de alimentos.
En el expediente que compartió Gustavo Méndez en X el razonamiento de Marcovecchio y Piro es que “estamos en presencia de la máxima inacción procesal de quien elige no iniciar la acción de fondo”.
En ese punto, las abogadas deslizaron que Wanda lo hace para evitar: “informar sus ingresos, bienes, costos, egresos, pero también los concretos ingresos, bienes y egresos del demandado”.
Te puede interesar
La velada advertencia de Mauro Icardi al juez Hagopian tras volver a fallar a favor de Wanda Nara
De ahí que deslizaron que Hagopian podría incurrir en el delito de prevaricato. Es decir, que el juez se desvía de las normas y es permisivo con Wanda Nara, pero impacable con Mauro.
“No hay justificación alguna para avalar este incumplimiento a la carga procesal”, exclamaron.
A la espera de la contestación del juzgado, el paso siguiente de Mauro Icardi podría ser el pedido de recusación del juez Hagopian y que sea otro magistrado el que tome la causa que lo enfrenta a Wanda Nara.