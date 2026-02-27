La revancha de Cinthia Fernández contra Elba Marcovecchio llegó más rápido de lo esperado, cuando difundió un nuevo dictamen del juez de familia que trata el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“La chihuahua, de tan solo 10 materias (de derecho aprobadas), tenía razón. Nuevo fallo judicial a favor de Wanda”, celebró Fernández.

“Icardi deberá pagar la suma de 150 mil dólares en concepto de cuota alimentaria, que adeuda de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del 2025″, informó la panelista de La Mañana con Moria a la abogada del futbolista.

Cinthia Fernández se vengó de Elba Marcovecchio tras el fallo que celebró Wanda Nara y lamentó Mauro Icardi

“En unas horas va a salir otra sentencia con una deuda similar que el jugador deberá pagar. ¿Por qué? Porque es deudor alimentario", continuó.

Por qué Cinthia Fernández deliró a Elba Marcovecchio

El fallo del juez Adrián Hagopian fue un nuevo revés en la puja de Wanda Nara y Mauro Icardi en relación a la guarda de las hijas que tienen en común.

En ese punto, Cinthia recordó la discusión que tuvo en vivo con la letrada de Icardi: “La cuestión es que yo tenía razón”.

“La pregunta es ¿por qué no paga? Por capricho. O simplemente para jod... la vida a la madre", cerró Cinthia Fernández contra Mauro Icardi y Elba Marcovecchio.