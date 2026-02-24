La amena conversación que Elba Marcovecchio mantuvo con Guillermo Francella en el cumpleaños de Baby Etchecopar generó suspicacias, y el doctor Guillermo Capuya contó lo que vio con sus propios ojos. Ah, y al ver el tema en la tele hasta la abogada contó su verdad.

“Estaban charlando cerca”, confirmó el panelista de La Mañana con Moria.

Incómodo, el médico aclaró que “no hubo chape” e intentó no subirse al juego de las especulaciones sobre si había tensión sexual entre la viuda de Jorge Lanata y el actor separado, pero concedió: “Fue una buena charla, había buena onda”.

Elba Marcovecchio (Foto: Movilpress).

Al analizar la distancia de los rostros, las miradas cómplices y las risas que desparramaron Elba y Guillermo, Moria bromeó: “Los dos tenían buen aliento, sino se alejarían...”.

Guillermo Francella (Foto: Movilpress)

“Estuvieron hablando unos 10 o 15 minutos”, agregó Capuya.

La aclaración de Elba sobre lo que habló con Guillermo

Más allá de las especulaciones de coqueteo entre dos personas sin compromiso, la abogada de inmediato se comunicó con la producción para contar su verdad.

“Hablamos sólo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de otras cosas”, contó la hincha de Estudiantes, equipo que derrotó a Racing en la final del último torneo oficial de Liga Profesional.

El origen de los chimentos de Francella y Marcovecchio

El rumor había comenzado en LAM, cuando Ángel De Brito describió la misma situación.

Aunque fue Guillermo Capuya como invitado a la fiesta de Baby quien contó los detalles en primera persona, y hasta se permitió reconocer que hasta Sergio Lapegüe le preguntó si estaba separado por su complicidad con la misma Marcovecchio, y para colmo Moria remató: “Yo pensé que estabas con Elba”.

“Me vieron charlando bastante con ella”, cerró el Doctor Capuya sobre Elba Marcovecchio y Guillermo Francella.