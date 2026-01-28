Guillermo Francella ya demostró su versatilidad a la hora de actuar, incluso en papeles alejados del humor. Y uno de los mejores ejemplos es su interpretación en El clan, el thriller policial que está disponible en Disney+.

El actor argentino se pone en la piel de Arquímides Puccio, cabecilla de una organización familiar vinculada al secuestro extorsivo que llevó al cine Pablo Trapero a partir de una investigación propia centrada en el periodo comprendido entre los años 82 y 85.

En sus 108 minutos de duración, Trapero relata la historia de manera fragmentada, con un montaje alternado de las temporalidades, para así evitar dejar libres los cabos sueltos que de por sí tiene la historia real.

De qué trata El clan

La historia de la familia Puccio es uno de los casos policiales más siniestros y atrapantes de las últimas décadas en la Argentina y como tal logró su espacio primero en la pantalla grande y luego en el streaming.

Guillermo Francella brilla como Arquímedes Puccio en El clan, por Disney+.

Hacia afuera la familia de los Puccio guarda una apariencia discreta. Sin embargo, tras la aparente normalidad el clan de los Puccio es una familia sin escrúpulos que asegura sus ingresos a base de secuestros y extorsiones.

Por un lado, Arquímedes, el patriarca, lidera las operaciones, mientras que Alejandro, el hijo mayor, se sirve de su popularidad para no levantar sospechas. Recién cuando muestra sus dudas por las prácticas de su familia, el patriarca pierde la compostura.

Es que Arquímedes utiliza sus conexiones y obliga a su hijo mayor, rugbier de Los Pumas, a identificar víctimas de su entorno social.

La película, ganadora del Premio Goya y Cóndor de Plata entre numerosos reconocimientos, muestra complicidad o ceguera voluntaria de los hijos y la madre, convirtiendo su casa en un centro de detención y tortura.

El clan cuenta con un gran elenco, que acompañan a Francella y Lanzani.

